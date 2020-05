Avilés en Telecinco: encierro y delirio Es el único ser conocido capaz de mentir más que Pedro Sánchez

En la fase 0 hay que empezar cada día como acaba Ferreras sus programas: «Aguantamos, seguimos, resistimos». Todos los días son iguales, con pequeñas variaciones ministeriales. Hoy ha vuelto a aparecer Sánchez en la tele a la hora del vermú. Su estado de alarma (la «dictaturra» o «distanciadura») está siendo privación de libertad más intensificación de la turra. Notas que te quieren convencer de demasiadas cosas y hay policías persiguiendo fiestas. Recuerda al chiste aquel: «Empezamos intentándolo con la anarquía, pero la gente no respetaba las normas».

Buscando una sociedad sin barrio de Salamanca, en Corea del Norte acabaron divinizando a Kim Il-sung. Su nombre no podía pronunciarse si no iba precedido de largos elogios como este: «Patriota inigualable, siempre victorioso comandante, genio con voluntad de hierro y líder destacado del Movimiento Internacional y de la Clase Trabajadora». Aquí sería, más o menos: «Oh, patriota de Lo Público, elevador de salarios mínimos, sostenedor de rentas vitales, campeón de la Nueva Normalidad y Líder de Los y Las Que Menos Tienen».

La sofocante y un poquito norcoreana frecuencia ministro-experto-ministro-experto la ha roto estos días el último personaje de Telecinco, José Antonio Aviléso, simplemente, Avilés, al que acusan de estafa, aunque él prefiere definirse como moroso por haber desarrollado lo que llama «una vida de fantasía». Es un Quijote que le ha salido a Telecinco. De tanto ver «Sálvames» pasó a creer que vivía en uno. Lo asombroso es que ha acabado siendo así.

Avilés es de esas personas admirables capaces de hablar de sí mismas en tercera persona: «Con José Antonio no hay presunción de inocencia, a José Antonio se le ha mandado al paredón». Tiene en su palique algo del Cachuli y una dignidad de folclórica: «Fui acusado, pero me vestí (pausa), me puse una chancla (pausa) y aquí estoy con mis compañeros haciendo frente a mi responsabilidad social, que es hacer Televisión».

Avilés hizo creer a todos, madre incluida, que era periodista, y ahora resulta que solo es freelance o, como dice él, «fruilan». Pero es salir en la tele y te quedas «embobao». Es el único ser conocido capaz de mentir más que Pedro Sánchez. En cierto modo, es lo que hay.