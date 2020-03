La audiencia se engancha a los eSports, el único deporte que no descansa

Actualizado 28/03/2020 a las 13:38

El mundo del deporte profesional está paralizado prácticamente por completo a causa del coronavirus. Por eso, las cadenas especializadas han abierto sus parrillas a documentales, programas informativos y reposiciones de competiciones históricas. Aunque hay un deporte que, de momento, no ha sufrido tanto con la pandemia: los eSports o competiciones profesionales de videojuegos.

«Para nosotros la actividad del canal no ha cambiado demasiado, muchas competiciones de eSports no se han visto afectadas y seguimos nutriendo la web y manteniendo nuestras producciones”, cuenta Marta Ruiz, responsable de Ubeat, el canal especializado en esta disciplina que llega a 14 millones de hogares de España y Latinoamérica. «Eso sí, los programas ya no se producen en plató, sino que nos hemos adaptado a la tendencia multipantalla y se presentan desde casa. Los invitados también entran desde sus hogares y hemos logrado mantener la frescura».

En términos de audiencia, el encierro ha disparado el consumo de esports. La primera semana completa de confinamiento, la audiencia de Ubeat.tv (Mediapro), que se puede ver a través de internet y los principales operadores de pago, se duplicó. También aumentaron un 50% los usuarios únicos. De hecho, la cadena logró del 16 al 22 de marzo la segunda semana con más reproducciones de su historia.

Ibai Llanos presenta «Hoy no se sale»

En la comparación mensual, Ubeat se ha consumido en marzo un 39% más que en febrero, y cada usuario ha visto un 15% más de vídeos. También creció el seguimiento de programas como el exitoso «Hoy no se sale», presentado por el locutor («caster», en el argot de los jugadores de videojuegos profesionales) Ibai Llanos. «En internet y redes sociales estamos asociando el nombre del programa a la etiqueta #Yomequedo en casa», apunta Ruiz.

En Ubeat.tv atribuyen este éxito al confinamiento de los jóvenes y su apuesta por el contenido original en lugar de las reposiciones. «Orange ha abierto el canal a todos sus clientes, algo que también fomentará el consumo y atraerá a nuevos públicos. A esto hay que sumar la falta de deportes generalistas», señala la responsable de Ubeat. «También ha crecido el consumo en ordenador frente al del móvil», puntualiza.

Una imagen del año pasado, cuando había público en las competiciones

El confinamiento, eso sí, ha alterado muy poco las costumbres de los aficionados. «Normalmente cuando más nos veían es en la sobremesa, cuando los jugadores se despiertan o vuelven de la universidad. Ahora el máximo llega antes, en torno a las 13.00 horas, aunque siguen destacando la sobremesa, el horario estelar y la noche. Antes el visionado a través del televisor estaba asociado a la madrugada, porque normalmente la televisión con operador de pago es la del salón y se queda más liberada después del prime time. Estoy segura de que ahora el consumo del canal en televisión se ha repartido», cuenta Marta Ruiz. No obstante, a ciencia cierta esto solo lo saben los operadores, que guardan con celo todos sus datos.

Otras competiciones

Aunque los aficionados ya no pueden llenar pabellones para ver en directo a los gamers, la audiencia digital de las grandes competiciones de los deportes electrónicos se ha disparado. La retransmisión de semifinales de la Superliga Orange (organizada por la Liga de Videojuegos Profesional, cuyos derechos gestiona Mediapro) reunió a más de 466.000 espectadores, un 51% más que las semifinales de la pasada primavera. En total, los cuatro partidos de “playoffs” han reunido a casi 880.000 espectadores, un 61% más que en la primavera de 2019.

Con estos datos, es de esperar que la final del 2 de abril rompa también los audiómetros digitales. Otras competiciones de eSports han crecido en porcentajes similares durante el encierro: el 18 de marzo la Orange Unity League (CS:GO) obtuvo un 55% más de seguimiento que la media de la temporada, mientras que la jornada de la Orange Crown League de Clash Royale disputada el 15 de marzo) logró un 45% más de espectadores que la media del curso.