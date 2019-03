Actualizado 12/03/2019 a las 01:06

Este lunes, «La Voz» regresó a las noches de Antena 3 con el inicio de una de las fases más esperadas del programa: las batallas. Tras ellas, los equipos se verán reducidos considerablemente, pues en cada ronda se mide un aspirante de un equipo contra otro, lo que motiva que solo uno de los dos pueda acceder a las galas en directo, la siguiente fase del concurso musical que presenta Eva González.

Las batallas se presentaron encarnizadas desde su inicio, literalmente. Los primeros en subirse al escenario fueron dos integrantes del equipo de Paulina Rubio, Andrés Balado y Ángel Cortés. Ambos brillaron a dúo con su versión de «You are so beautiful», de Joe Cocker, y firmaron la que sin duda fue la mejor actuación de la noche. Andrés venía siendo uno de los favoritos del público para el triunfo final en el programa, aunque Ángel, tenor, también llegaba pisando fuerte.

Sin embargo, lo cierto es que la voz grave y firme de Andrés, informático coruñés de 47 años y que tiene un grupo de rock amateur con amigos suyos, brilló con luz propia durante su batalla con Ángel. Así las cosas, parecía que la decisión de Paulina y Antonio José, su ayudante, sería la de hacer a «Bruce Springsteen gallego» pasar de ronda. Pero no fue así, y los líderes del «Team Paulina» se decantaron por Ángel. «Ha sido una decisión muy difícil», aseguró Rubio. El «hype» también lo compartió la propia Eva González en sus redes sociales. «Lo de esta batalla es de lo más impresionante que he visto en mi vida», sentenció en su Twitter.

El veredicto, no obstante, no fue aceptado de buen grado por gran parte de la audiencia del programa. Miles de televidentes no daban crédito a la eliminación de Andrés y así lo dejaron claro en sus redes sociales. «¡Tiene que ser coña! ¡Paulina, jubílate!», escribió un usuario en Twitter. «Paulina Rubio, no tienes ni un mínimo de criterio musical. ¡Fuera del programa ya!», publicó otro. «Se ha ido uno de los finalistas absolutos, si no el ganador de “La Voz”. ¡Paulina, dedícate a otra cosa!», espetó uno más.

Paulina Rubio no tienes ni un mínimo de criterio musical. Fuera del programa ya. #LaVozBatalla — Chus. (@chuslardero) 11 de marzo de 2019

#LaVozBatalla Paulina coge a Ángel (una de esas miles de voces de ópera que ya hemos oído) y tira a la basura una de la mejores voces que han pasado por la historia del programa sino la mejor. Demuestra supongo, el rigor que ha tenido toda su vida para la música, osea ninguno. — Oti (@oTinie) 11 de marzo de 2019

#LaVozBatalla El primer eliminado podría ganar cualquier programa de música del mundo. Brutal como canta Andrés. Tiene voz de mito de la música. — Coke (@cokedelajungla) 11 de marzo de 2019

Yo creía que era la peor a la hora de tomar decisiones hasta que descubrí a Paulina Rubio, no se puede hacer peor, de verdad que no.

He perdido la cuenta de todos los talentos a los que ha echado.



#LaVozBatallapic.twitter.com/Tan4EdZXMB — andrea 🧸⁠ (@zaynreynolds) 11 de marzo de 2019

Paulina Rubio, eliminando a Andrés, ha demostrado una vez más que es lo peor que le ha ocurrido a este programa en la vida #LaVozBatalla — Claudia H. (@h_claudiam) 11 de marzo de 2019

#LaVozBatalla para mi se ha ido uno de los finalistas absolutos, si no el ganador de la voz. Paulina dedicate a otra cosa guapa — Noa50 (@Noa5010) 11 de marzo de 2019

Primero se carga a Aitor y ahora a Andrés.... Definitivamente Paulina Rubio aportaría más al programa quedándose en su casa #lavozbatalla — Adrián Sánchez (@elmasdificil) 11 de marzo de 2019

Los mensajes contra la cantante no cesaron y convirtieron su nombre y el de Andrés en «trending topic» en la red del pajarito. Hace dos semanas, la «coach» mexicana ya fue duramente criticada en la misma red social tras decidir prescindir de Aitor Martín, otro de los miembros más destacados de su equipo y uno de los favoritos en primera instancia para terminar ganando el concurso.

La noche dio para más

Aunque hubo más concursantes aparte de Andrés y Ángel. En el «Team Pablo» hubo otro duelo entre «Andreses» y Andrés Martín se impuso a Andrés Iwasaki. «Me habéis dejado un poco “tocaete” con lo que habéis cantado», valoró Pablo López, su «coach». «Nada va a superar lo que habéis hecho aquí», sentenció su ayudante, Miriam Rodríguez, que aplaudió la actuación de ambos con «All I want».

En el equipo de Luis Fonsi, Linda Rodrigo superó a Beatriz Perez, aunque ambas emocionaron cantando «The way you make me feel», mientras que en el de Antonio Orozco, Javier Moya fue escogido por delante de Shadday López con «Soldadito marinero», de Fito y Fitipaldis.

La velada también dejó otra batalla más en cada equipo. Palomy, de las predilectas de Pablo López, se impuso a Marina Damer, mientras que Marlo, de los preferidos de Paulina, fue escogido por delante del dúo compuesto por Ángel Mosquera y Leonardo Mera. María Espinosa venció a Álvaro de Luna en el equipo de Fonsi y Lía hizo lo propio con el cuarteto Les Fourchettes en el de Orozco.