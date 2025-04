La audiencia británica da la espalda al Príncipe Felipe y protesta por la «excesiva cobertura» de su muerte

La BBC y el resto de operadores británicos de televisión interrumpieron el viernes sus emisiones para dar la noticia de la muerte de Felipe de Edimburgo, a los 99 años. Fue un acto de servicio público no muy bien recibido por sus espectadores. Según informa Deadline , las grandes cadenas sufrieron un descenso de su audiencia entre las 19.00 y las 23.00 , cuando se emitía la cobertura especial por la noticia.

La cadena pública BBC One, el canal más visto en el Reino Unido, perdió un 6% de su público respecto a la semana anterior. La 1 británica, salvando las distancias, emitía la serie 'Paramedics on Scene' cuando llevó su señal a negro. Instantes después, la presentadora Martine Croxall anunciaba: «Interrumpimos nuestra programación habitual para ofrecerles una noticia importante. Estás viendo BBC News desde Londres. El Palacio de Buckingham acaba de anunciar la muerte de Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo».

Después de ese anuncio, la BBC modificó su programación a partir de las 18.00, para dar paso a informativos especiales sobre el Príncipe Felipe. Un portavoz de la cadena pública explicó que todas las cadenas y emisoras de la BBC ofrecían una cobertura especial.

BBC Two , comparable a La 2 en España, que transmite de forma simultánea la señal de BBC News (nuestro Canal 24 Horas debería aproximarse) durante una buena parte de la noche, bajó un 65% , según las mediciones oficiales.

El descontento no solo se reflejó en los datos, sino que la cadena pública recibió un gran número de quejas de los espectadores. La BBC incluso creó un formulario oficial para recoger las protestas en su página web. En general, el público sentía que se había dado «excesiva cobertura televisiva a la muerte de Su Alteza Real el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo».

La ITV no salió mejor parada. La cadena privada, principal rival de la BBC, sufrió una caída del 60% en sus índices de audiencia el viernes por la noche, mientras que Channel 4, que transmitió un especial de noticias a partir de las 19.00, perdió un 8,5% de su público.

Esta última se salió menos de la programación prevista y, gracias a eso, logró el programa de mayor audiencia del día, Gogglebox, un programa de telerrealidad producido por Studio Lambert, fue visto por casi 4,2 millones de británicos. Los paralelismos con Channel 4 en España también son fáciles de trazar.

Solo mejoró Channel 5 con la noticia

La única emisora de servicio público que mejoró su audiencia respecto a la semana anterior fue Channel 5, que subió un 2%. Al igual que Channel 4, la cadena de ViacomCBS se mantuvo fiel en gran medida a su horario nocturno habitual.

Entre los informativos, se salvó el telediario de las 18.00 de la BBC, con poco más de 4 millones de espectadores. BBC One también contó con la transmisión especial más vista sobre el Príncipe Felipe, con 2,4 millones de personas, que vieron el programa 'The Duke of Edinburgh Remembered'.

