Críticas a Bein Sports tras un error en la retransmisión del Atlético de Madrid-Arsenal

Actualizado 26/07/2018 a las 22:21

En el día de hoy, el Atlético de Madrid se estrenaba en la International Champions Cup, el torneo veraniego de referencia en pretemporada. Lo hacía en el National Stadium de Singapur ante el Arsenal inglés, en un encuentro en el que ambos equipos empataban a uno gracias a los tantos del argentino Luciano Vietto para el conjunto rojiblanco; y del joven Emile Smith-Rowe para el Arsenal.

El encuentro se pudo seguir en España por medio del canal de pago Bein Sports, propiedad de Mediapro. Tras los noventa minutos reglamentarios, la cadena daba por concluida la retransmisión... sin reparar en que, si el encuentro acababa en penaltis, éste debería concluir con una tanda de penaltis.

Por tanto, el canal comenzó a emitir la reposición del encuentro entre Juventus de Turín y Bayern de Múnich del mismo torneo, en lugar de los penaltis del Atlético de Madrid-Arsenal, de donde saldría el vencedor definitivo del encuentro, que finalmente fue el conjunto madrileño. Los rojiblancos se impusieron por 3-1 en una tanda en la que brilló su guardameta Antonio Adán, que detuvo tres penaltis y marcó el definitivo.

La cadena pide perdón

Sin embargo, los aficionados rojiblancos no pudieron presenciar la gran actuación de su nuevo fichaje. ¿El motivo? «Un fallo humano», como desveló Bein Sports horas después del encuentro a través de su Twitter oficial. «Debido a un fallo humano no hemos emitido la tanda de penaltis tras el empate entre el Atlético de Madrid y Arsenal en la ICC. Pedimos disculpas e informamos a todos aquellos interesados que en estos momentos beIN LaLiga está emitiendo la redifusión del partido completo, en el que se podrá seguir la tanda de penaltis», comunicó la cadena en la citada red social.

Debido a un fallo humano no hemos emitido la tanda de penaltis tras el empate entre el Atlético de Madrid y Arsenal en la ICC. pic.twitter.com/VLYzU22913 — beIN SPORTS España (@beINSPORTSes) 26 de julio de 2018

Pedimos disculpas e informamos a todos aquellos interesados que en estos momentos beIN LaLiga está emitiendo la redifusión del partido completo, en el que se podrá seguir la tanda de penaltis. — beIN SPORTS España (@beINSPORTSes) 26 de julio de 2018

Como no podía ser de otro modo, hubo muchos que aceptaron las disculpas de Bein y le quitaron hierro al asunto. «Se equivocan (como todos) y se disculpan (como bastantes menos). En una sociedad normal, bastaría. En Twitter, ya tal», escribía el periodista Iñako Díaz-Guerra. Dando la razón a su 'tuit', decenas de comentarios cargaron contra la cadena y sus comentaristas.

Se equivocan (como todos) y se disculpan (como bastantes menos). En una sociedad normal, bastaría. En Twitter, ya tal. https://t.co/UuE7pOpH1e — Iñako Díaz-Guerra (@InakoDiazGuerra) 26 de julio de 2018

«Aún estamos esperando el motivo por el que no hemos visto la tanda de penaltis. ¿Tanta prisa corría poner un partido repetido de anoche? Lamentable», escribía un usuario contra el narrador Toni Padilla. «¡No tenéis vergüenza!», publicaba otro. «Si Bein Sports ha cortado la emisión del Atleti-Arsenal sin dar la tanda de penaltis porque no sabía que el empate llevaba a ello, malo. Si lo ha hecho a sabiendas, aún peor. No tiene disculpa», publicaba uno más. «Ni en Bein ni en Movistar han echado la tanda de penaltis. Los que lo han visto en enlaces de dudosa legalidad la han visto enterita. Pero luego sacarán pecho haciendo anuncios de "si pirateas dañas a tu equipo". Vaya sinvergüenzas», concluía otro.

