El ataque del abogado de la Manada a Joaquín Prat: «Habla de lo que quieras o de lo que te dejen»

Actualizado 02/08/2018 a las 14:21

Los miembros de «La Manada» siguen llenando minutos en los matinales. Esta misma mañana Agustín Martínez, abogado de los jóvenes condenados por abuso sexual, entraba en directo en «El programa del verano», presentado por Joaquín Prat, para hablar sobre uno de ellos, Ángel Boza, que fue detenido por intentar robar unas gafas de sol en un centro comercial de Sevilla y atropellar a dos vigilantes de seguridad. Sin embargo, durante la entrevista, Martínez hizo a Joaquín Prat una insinuación sobre los temas que podría tratar o no en su programa que no pasó desapercibido en las redes sociales.

«No soy el padre de nadie (...) cada uno es responsable de los actos que cometa», comenzaba Martínez, que afirmaba, según las declaraciones recogidas por Formula TV, que se trata de una injusticia «valorar a todos los miembros por los actos que comete uno de ellos». A lo que Prat respondió: «Ojo, antes de que lo diga. De lo que vamos a hablar es de este asunto concreto o de otros que no tienen por qué tener relación. El primero que has hecho o descrito un perfil de la forma que tienen tus clientes de conducirse por la vida has sido tú». Pero el abogado ya tenía preparada su cortante respuesta: «Joaquín, tú habla de lo que quieras o de lo que te dejen», lo que dejó en silencio al presentador.

Este «ataque» fue interpretado en las redes sociales como una referencia al silencio del programa presentado habitualmente por Ana Rosa Quintana en torno a la detención de su marido, Juan Muñoz. «Todo a su debido tiempo», mencionó únicamente Joaquín Prat en la edición del 31 de julio, posterior al suceso. Tampoco «Espejo público» mencionó los hechos.

😂😂😂😂Brutal ZASCAAA del abogado de La Manada a Joaquin Prats:

"Joaquín, tú habla de los que quieras y de lo QUE TE DEJEN" pic.twitter.com/OyzOdKk5zM — Sonia Rivero (@sonia_riverogc) 2 de agosto de 2018

@elprogramadear Vaya zasca en toda la boca le ha dado el abogado de La Manada a Joaquín Prat. Le ha dicho: Tú habla de lo que puedas o de lo que te dejen!!! En clara alusión a lo de "su jefa" — @celeste azul 💙 💙 (@orcaazulceleste) 2 de agosto de 2018