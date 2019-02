Asesores y robos: guía para no perderte con los «asaltos» de «La Voz»

Actualizado 18/02/2019 a las 20:15

La segunda fase de «La Voz» ya está aquí. Tras las «Audiciones a ciegas», la emoción continúa con los «Asaltos». Tras haber configurado sus equipos, los coaches tendrán que ayudar a sus talents a desarrollar su talento aconsejándoles y compartiendo conocimientos. Pero Paulina Rubio, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López no estarán solos, tendrán a sus asesores.

«Siempre que piso este plató es como si me removieran el alma», reconoce Antonio José, ganador de la tercera edición de «La Voz» y ahora asesor de Paulina Rubio. «Para mí es un escenario que se merece todo el respeto porque es donde viene gente con sus sueños en las manos para exponerlos al mundo. Ahora tengo la oportunidad de estar al otro lado, que para mí es más difícil, pero vengo a sumar, a ayudar a Paulina». Otro asesor que también salió de un talent musical (aunque ha pasado algo más de tiempo) es David Bustamente, encargado de ayudar a Luis Fonsi: «Le estoy muy agradecido por contar conmigo y por poder formar parte de un formato que sigue creciendo en sí».

Desde el otro lado del Atlántico, llega el asesor de Antonio Orozco: Karol G, con quien canta «Dice». «Me pareció una oportunidad grandiosa para poder mostrar mi música y quién era yo a través de este programa», explica la intérprete. Con otra canción surgió la unión entre Pablo López y Miriam Rodríguez. «Los dos salimos de un formato igual así que me pareció que tenía sentido eso de apoyamos mutuamente. Además, vivir una experiencia como esta te hace aprender de tus compañeros y tus concursantes», confiesa la concursante de «OT 2017».

Robos y despedidas

La segunda fase de «La Voz», que durará cuatro semanas, llega cargada de novedades. Primero, tendrán que enfrentarse a tres semanas (en las que veremos dos entregas en cada una) de «Asaltos». Los quince miembros de cada equipo que han sido seleccionados durante las «Audiciones a ciegas» se subirán al escenario en grupos de cinco durante esas tres semanas para interpretar cada uno su tema en solitario. «En cada gala, cada equipo tendrá que escuchar a cinco de sus talents, pero solo podrán quedarse con dos; es decir, se tienen que marchar tres», relata David Bustamante.

En cada asalto y una vez que los coaches hayan hecho su elección, se activará el «tiempo de robos». «Hay dos robos por equipo en los tres asaltos», puntualiza Antonio José. «Tenemos la fortuna de que si alguien deja una voz libre y nos gusta para nuestro equipo podemos robarlo», añade Bustamante. Pero lo podrán hacer solo con dos voces extras. Para ello, los coaches deberán pulsar el botón rojo. El primero que pulse elegirá a quién roba.

En el caso de que los coaches coincidan en la elección del mismo artista, será el talent quien decida con qué equipo se va. «Habrá robos que vienen de las propias audiciones. Algunos coach que se habían quedado con ganas de tener a voces que habían decidido no irse con ellos y eso se ha notado», confiesa Miriam Rodríguez.

Pensando en la Batalla final

Al finalizar las tres semanas de «Asaltos», cada coach tendrá que haber formado su equipo con seis talents seleccionados y dos robados. «Como empieza esto no va a tener nada que ver con cómo puede terminar», asegura Bustamante. «Llegué con mis favoritos y lo primero que me he aprendido es que nada va a ser como me imaginaba. Los nervios a veces juegan una mala pasada como te juegan una pasada espectacular. Y todo lo que hemos decidido al final del día es como lo que nos ha dicho el corazón y eso es lo más lindo de todo», matiza Karol G.

Finalmente, los ocho miembros de cada equipo que consigan superar esta próxima prueba tendrán que enfrentarse por parejas en la gran «Batalla final». De cada enfrentamiento solo uno pasará a competir en las galas de «Directos». De esta manera, en cada una de las 16 batallas finales (cuatro por coach) descubriremos uno de los talents que accederán a directos. «Por suerte estamos viendo auténticos artistas en este escenario, gente muy valiente que viene con sus sueños en las manos para exponerlos al mundo», concluye Antonio José.