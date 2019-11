Actualizado 23/11/2019 a las 01:30

María Teresa Campos y Terelu Campos han inaugurado por todo lo alto «Arusitys prime», el nuevo programa de Alfonso Arús en Antena 3. La veterana comunicadora ha accedido a acudir al programa después de haber pasado una época de gran actividad en platós y eventos, ha querido sentarse a conceder una nueva entrevista, pero de la mano de su hija. «Estoy contenta, feliz, después de estar mucho tiempo sin querer ir a ningún sitio y ahora he decidido recuperar el tiempo perdido», confesó María Teresa Campos.

De la mano de Alfonso Arús, ha repasado lo que ha sido su vida profesional, basada fundamentalmente en haberse «preparando lo mejor posible los programas», bajo el lema de salir «a informar y a hacer feliz a la gente». En el formato de entrevista de «Arusitys prime», Terelu Campos era la que preguntaba a su madre y viceversa. Una de las cuestiones que quería saber la joven comunicadora fue si creía que los enemigos que tiene María Teresa recaen también sobre ella.

«Lo que se me ha venido a la boca no te voy a contestar. Pero creo que hay enemigos que uno comparte con mucha gente. Tendrás unos cuantos, pero no por eso tendrán unos menos», dijo. Pero, además, aprovechó para lanzar un dardo a alguno de sus antagonistas: «A veces uno cree que una persona es un enemigo y en realidad es un ignorante», comentó.

Terelu Campos aprovechó para hacer sacar a la luz, de nuevo, el mal carácter de su madre, pero hizo una pregunta de la que prefería no conocer ni la respuesta. «¿Alguna vez has hecho un trío u orgía?», le preguntó Terelu. Lo que María Teresa contestó que «no, yo estoy en contra de eso porque me parece que el amor y el sexo es una cosa para hacerlo íntimo. No he estado nunca a favor de eso». Sin embargo, reconoce que «es cierto que me lo han propuesto», aunque no accedió.

Fue con un novio que, según la veterana comunicadora, «no duró ni 15 días», pero el insistió en varias ocasiones en tener un encuentro íntimo con otra mujer. María Teresa, por el contrario, lo que hizo fue darle la vuelta a la proposición y ofreció mantenerlo pero en compañía de otro hombre. Y como su novio se negó en redondo, la comunicadora dio la cuestión por zanjada.

«Arusitys prime», un «Arusitys deluxe» insípido

Este viernes, además, era el estreno de «Arusitys prime», el nuevo espacio de entretenimiento de Alfonso Arús en hora de máxima audiencia en Antena 3, cambiando así de la cadena pequeña de Atresmedia a su canal principal. El periodista llegaba con la intención de ofrecer un programa de actualidad, con entrevistas y entretenido. Las dos primeras promesas se han cumplido, pero la tercera no. El espídico ritmo de la versión matutina de «Aruser@s» desapareció para dar lugar a un espacio más sosegado, que ha permitido el regreso del corazón a la cadena de San Sebastián de los Reyes.

Para abrir boca, Cayetano Martínez de Irujo se sentó por primera vez en un plató de televisión tras la publicación de su libro para conceder una entrevista. Arús fue el gran protagonista de las preguntas, dejando apenas espacio a los colaboradores presentes para formular cuestiones, principalmente centradas en su pasado. Eso si, todas las preguntas se formulaban por turnos, se respetaba la respuesta del entrevistado y no se ha levantado el tono en ningún momento. Porque existe una entrevista del corazón en la que no se termina con los tímpanos destrozados, lo que pasa es que «Sábado deluxe» se quedó casi con el monopolio.

Después le llegó el turno a un debate de candente actualidad del nivel de si se debe juzgar a la esposa de un político por la ideología del partido. Un debate en el que los gritos aparecieron, los turnos no se respetaban pero que tampoco se ha podido tildar de bronco, aunque si de falto de interés y algo rancio.

La entrevista a dos, protagonizada por María Teresa Campos e hija quedó bastante descafeinada. No se le preguntó por su situación profesional ni por que nombrara a la otra cadena. Es como si el pasado de la presentadora se hubiera borrado en la memoria de Arús, ya que la intervención de ambas se realizó sin colaboradores.

Otros espacios del programa vienen heredados, acertadamente, de la fórmula diaria de «Aruser@s». Las compilaciones de vídeos, junto al análisis de los suplementos especiales de los diarios generalistas sirven para echar algo de sal y de novedad a la franja. Un error importante también es que, aunque anunciaron que se entrevistaría a Lolita y a Luis Cepeda y a Ana Guerra, en total sus intervenciones no acumularon, juntas, más de 10 minutos de tiempo.

Además, destacar algunas cosas nuevas en esta franja, como ir incluyendo en directo comentarios de los seguidores, todos hablando bien del programa, en pantalla de cuando en cuando o, a través de un faldón, ir informando de la escaleta y de las horas exactas en los que comenzarán las diferentes secciones de «Arusitys prime», ese programa que se queda en tierra de nadie: ha nacido del espíritu del diario, y pretendiendo hacer un «Deluxe», se ha quedado insípido.

