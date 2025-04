Un periodista español atiza a Eurovisión, Chanel y Laura Pausini: «La encontré horrible»

La final del Festival de Eurovisión ya pasó, pero parece que todavía tenemos certamen para rato. Y es que entre el supuesto fraude de voto, las críticas de un periodista italiano a Chanel y, por supuesto, el éxito del tercer puesto de la representante española en Eurovisión han provocado que los ecos del festival europeo de la canción sigan retumbando en todos los medios. Si en televisión, todos los programas le están dedicando horas al paso de Chanel por Turín, en la radio, están siguiendo el mismo patrón. Sin embargo, ha habido un programa de Onda Cero en el que un periodista, lejos de alabar a Chanel, ha dejado clara su postura antieurovisiva, arremetiendo contra el Festival de Eurovisión, criticando a Chanel y, sobre todo, atacando ferozmente a Laura Pausini.

'Aruser@s' se hizo eco de las duras palabras que Josemi Rodríguez-Sieiro ha vertido sobre el certamen y, de ahí, que lo haya incluido en su ránking de ' zascas '.

«Yo lo de Eurovisión ... me quedé dormido, es que no me interesaba nada», comenzaba diciendo Josemi Rodríguez-Sieiro sobre el festival. Luego se ensañaba con Laura Pausini. «La cantante esta italiana, que era la que presentaba, Laura Pausini, que la encontré mal arreglada, con mal cuerpo, con mal tipo, la encontré horrible. Dije yo, esta señora está fatal. No me gustó nada», afirmaba el periodista.

A continuación, llegó el turno de Chanel , a la que también criticó, comparándola con Norma Duval. «A mí lo de Chanel me pareció un espectáculo del 'Folies Bergè', en tiempos de Norma Duval, o sea, es que es así. No me llamó la atención», sentenció Josemi Rodríguez-Sieiro.

[Palomo Spain deja sin palabras a Susanna Griso al confesar el peso de la chaqueta de Chanel: «¡Uf!»]

Alfonso Arús, en desacuerdo con Josemi

Tras escuchar estas declaraciones, Alfonso Arús , presentador de 'Aruser@s', ha querido puntualizar desde la «admiración a Norma Duval», que los movimientos del 'Folies Bergè' «no eran exactamente los de Chanel ».

Los colaboradores de 'Aruser@s' s e han posicionado del lado de Alfonso Arús y han señalado que no tiene «nada que ver» la coreografía de Chanel y lo que hacía Norma Duval. «Josemi, a Norma no me la toques y a Laura Pausini tampoco», bromeaban desde el plató del programa de La Sexta.

[Patricia Pardo desvela el problema médico por el que Chanel no se quitó a su regreso las gafas de sol]