De «Ar» a Arús

Actualizado 04/09/2018 a las 07:32

Vuelve Alfonso Arús a la televisión nacional. Con el extremo color de piel de Pepe Gáfez, la sonrisa de equilibrista y una edad indefinida de personaje eterno como Jordi Hurtado, Arús traslada a las mañanas de La Sexta el «Arusitys» que hizo en 8TV durante casi veinte años, así que el producto, a falta de algunos retoques matutinos, parece rodado.

En la primera hora ofrece quizás un exceso de vídeos, contenidos e interacción («Yo creo que vamos a marear a la audiencia», bromeó), aunque el ritmo que consigue es adecuado. Logra trasladar a la tele la velocidad de los programas despertadores de la radio. La fidelidad puede ser cuestionable en algún momento; uno se pregunta, por ejemplo, hasta qué punto es necesaria tanta información sobre el tráfico si el programa se está viendo desde el sofá de casa. Arús informa lo justo («simplificamos la información») y ofrece viralidad (aquí el riesgo es meter muchos vídeos chinos), humor ligero, redes sociales y muchas secciones. Lo hace guiado por su sentido de la amenidad. No es el típico programa de vídeos conducido por graciosos contemporáneos; Arús dirige y todo tiene ritmo y gracia. El universo Arús es muy personal y aún debería asomar más.

Hay secciones quizás objetables como la de El Sevilla, y otras, como «La Teletulia», fundamentales. Ese espacio de zapping tiene el problema de no poder incluir imágenes de Mediaset, quedando todo en el ámbito autorreferencial y «triste» de Atresmedia. En relación con esto me permito una humilde sugerencia: podría sustituir a los personajes de Telecinco por Leonor Lavado, la genial imitadora proveniente de Youtube a la que ha dado una sección y que borda, entre otras, a Raquel Bollo. Arús se rodea de talento y familia (faltaría Cárdenas, pero no soñemos). Buenos profesionales como Quílez en sucesos, María Estévez desde Los Ángeles o Broc, Amela y Spin en televisión.

El programa rivalizará con tramos informativos previsibles y poco emocionantes por lo que se le puede augurar éxito. Desde las 7.30 irá recogiendo audiencia hasta las 11.00 en que empiece Ferreras con la política. Las reinas de las mañanas competirán contra ellos dos. Y su mañana clásica contra una mañana alternativa.