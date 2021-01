Arturo Franco, un arquitecto en la corte de los programas de divulgación de TVE Presenta cada sábado en La 2 el programa «Jardines con historia», que hoy visita los pazos de Oca (Pontevedra) y Rivadulla (La Coruña)

No es habitual que un arquitecto presente un programa de televisión. Arturo Franco, profesional gallego con varios premios internacionales, conduce cada sábado, desde la semana pasada, el espacio «Jardines con historia». En La 2, a las 18.00, el espectador puede recorrer lugares privilegiados como la Alhambra de Granada, Chillida Leku en Guipúzcoa, los jardines de El Capricho en Madrid y la Granja de San Ildefonso en Segovia.

Él se queda con La Alhambra, si tiene que elegir. «Es imprescindible. En este jardín hacemos una lectura distinta a la habitual. Además, nos llovió. ¡Que la lluvia aparezca como protagonista en La Alhambra de Granada es impresionante!», asegura el arquitecto, profesor, crítico en ABC, escritor y hasta director de un corto. «Me gusta salir de mi zona de confort y explorar nuevos territorios», afirma Franco, galardonado por la rehabilitación del antiguo Matadero de Madrid.

Este sábado visita los pazos de Oca (Pontevedra) y Rivadulla (La Coruña), donde «se concita un pequeño universo gallego con sus misterios y contradicciones». «Leyendas, piedra, espíritu indiano, agua, y una mezcla entre lo ingenuo y lo mágico, entre lo señorial y lo rural», afirma el arquitecto y presentador, nacido en La Coruña en 1972 aunque afincado en Madrid desde hace años.

Confiesa Franco que la propuesta de la directora del espacio, Sonia Tercero, despertó su curiosidad. «Los dos somos espíritus creativos y ella me animó. La verdad es que me gusta explorar otros territorios. Como la serie va también de la arquitectura de los jardines, me dio menos miedo asumir esta nueva tarea».

Otros motivos para aceptar fueron «la relación del proyecto con la naturaleza, un tratamiento serio, sensible, riguroso, bien documentado y con buenos asesores». Entre estos destacan la historiadora paisajista Mónica Luengo y el botánico Javier González García de Ángela. El director de fotografía y cámara es Ignacio Giménez-Rico y el operador Lionel Almiñana, en un programa que también cuenta con la imágenes aéreas de Yeray Martínez Perdomo y la música original compuesta por Jeansy Aúz.

El programa aborda, además de la arquitectura, la historia de personajes ilustres y la botánica, los jardines más emblemáticos de cada uno de los lugares visitados. Franco no es un experto en la materia, y decidió que, en vez de aparecer como un experto jardinero, haría un «recorrido de aprendizaje, acompañando a los espectadores, aprendiendo de las personajes que hicieron posible esos jardines y haciendo también un estudio de botánica».

La emisión de este sábado es especialmente importante para él, porque se sumerge en los jardines de su tierra. «Volver a Galicia siempre tiene algo de especial. Para un pueblo de emigrantes y marinos el regreso encierra connotaciones muy profundas», afirma, antes de añadir que, «sobre todo, se come muy bien».

Arturo Franco termina recomendando «Jardines con historia» a los espectadores: «Les diría que pueden descubrir unos recintos llenos de misterio con historias curiosas por descifrar que, aunque estén cerca de nosotros, son auténticos desconocidos. Me he sentido muy bien al poder acercar al telespectador estos misterios».