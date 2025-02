La pregunta que hizo a un concursante perder 30.000 euros en «¿Quién quiere ser millonario?»

Este miércoles , Antena 3 acogió el segundo de los especiales de «¿Quién quiere ser millonario?» , el legendario concurso de la televisión que celebra sus veinte años en la primera cadena de Atresmedia. Lo hizo con tres nuevos participantes, todos ellos ilustres de programas similares, que llegaron al formato que presenta Juanra Bonet con las miras puestas en conseguir el millón de euros de bote del programa.

El primero en participar fue Juanpe Gómez, que pasó por «Saber y ganar» y se llevó en 2013 el bote de «Pasapalabra». El hombre, que llegó acompañado de Pablo, su hermano, empezó con mucha seguridad en el concurso y de hecho, estableció su «segundo seguro» en la duodécima pregunta : la de los 50.000 euros. «Eres muy atrevido», le dijo Bonet.

Y tanto si lo era. Ya sin comodines y justo antes de llegar a su «segundo seguro», el presentador le hizo la cuestión que podría hacerle ganar 50.000 o por el contrario, devolverle a casa con 1.500 . «¿Dónde está enterrado El Cid?», le preguntó el presentador, con Vivar del Rey, San Pedro de Cardeña, Valencia y Burgos como respuestas posibles .

Pero lejos de zozobrar, Juanpe no se amilanó. «No lo tengo nada claro. Sé que murió en Valencia, pero podría ser cualquiera de las cuatro respuestas. Es jugársela al 25% o plantarme, pero he venido aquí para jugar. Así que voy a decir la D: Burgos», refirió el concursante, ante la atónita mirada de Bonet. «Te gusta mucho el riesgo», dijo éste.

Una osadía, la de Juanpe, que se vio premiada en «¿Quién quiere ser millonario?». El aspirante acertó en su respuesta y por tanto, se aseguró que, como poco, se volvería a su casa con 50.000 euros. «Y estás a solo tres preguntas del millón de euros...», fantaseó el presentador. Pero su gozo quedó en un pozo, pues el concursante no supo la respuesta a la siguiente cuestión. «¿En cuál de estas películas de Almodóvar no aparece Penélope Cruz?» . Juanpe se la jugó con «Todo sobre mi madre», pero la respuesta correcta era «Hable con ella», por lo que no consiguió los 100.000 euros de la cuestión. Pero eso sí, se marchó con 50.000 .

Gloria Camacho se lleva 30.000 euros

Después de Juanpe, le llegó el turno a Gloria Camacho, parte de «Las Extemis», icónico equipo de «¡Boom!», y que también concursó en «Pasapalabra» y fue Magnífica en «Saber y ganar» . La mujer también comenzó con mucha decisión y no tardó en alcanzar los 1.500 euros de su «primer seguro».

Tras ello, Gloria, que llegó al formato junto a su madre, Feli, siguió acertando preguntas hasta que llegó a la duodécima, la de los 50.000 euros. En ella decidió plantarse, al no estar segura acerca del año en el que se estrenó la obra teatral «Juan José». Se marchó a su casa, por tanto, con los 30.000 euros que había ganado hasta entonces en la mochila.

Alberto Gálvez, un fallo... y 20.000 euros

El tercer concursante de la noche fue Alberto Gálvez, Magnífico y Centenario de «Saber y ganar» . El participante llegó acompañado de su mujer, Beatriz, y también comenzó muy fuerte en «¿Quién quiere ser millonario?».

De hecho, llegó a su «primer seguro» sin haber gastado un solo comodín , aunque después se le complicó algo la cosa. Llegó a la décima pregunta ya sin ninguna ayuda extra. E ntretanto, dejó más de un mensaje para fomentar la educación . «No debe haber ningún niño que se quede sin estudiar. Al final, eso es lo mejor que nos va a quedar a todos», aseveró.

Alberto siguió superando preguntas hasta que llegó al tramo final. Pero en la decimotercera cuestión, a tres del millón de euros , marró al no saber cuántos huesos tiene el cráneo. Pudo plantarse, pero se arriesgó y dijo «seis». «Hemos venido a jugar, Juanra», le dijo al presentador, por lo que se la jugó para intentar alcanzar los 100.000 euros. Pero no encontró la respuesta correcta, que era «ocho», por lo que perdió 30.000 y se fue a su casa con los 20.000 de su «segundo seguro». «Bueno, es un buen pellizco», aseguró Alberto, que se llevó el reconocimiento de Bonet y de todo el plató de «¿Quién quiere ser millonario?»