Arcadi Espada, citado a declarar tras su encontronazo con Risto Mejide: «Es humillante»

Actualizado 16/10/2019 a las 09:08

El periodista Arcadi Espada considera «humillante» que el Juzgado de Instrucción de Madrid haya admitido a trámite la querella que la Asociación Española de Abogados Cristianos presentó contra él, por sus afirmaciones sobre las personas con discapacidad intelectual en el «Chéster» de Risto Mejide, y que le llame a declarar como investigado por un presunto delito de discriminación.

«Humilla a la inteligencia y humilla a la moral», ha afirmado en declaraciones a Europa Press el periodista, que ha añadido que, sin embargo, es «coherente con el nivel de degradación que ha alcanzado la conversación pública en España».

Arcadi Espada se ha expresado así tras conocer la decisión del juez, según ha destacado, a través de este medio de comunicación. «Esto también es habitual en España», ha indicado en referencia a que, de momento, no ha recibido el auto del juzgado. «Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de odio cuya instrucción corresponde a este órgano judicial», reza el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, el juez llama a declarar a Espada, en calidad de investigado. «Es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 757 y 774 de la citada ley procesal, instruir Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable, acordándose citar para declarar en calidad de investigado a Arcadi Espada una vez firme la presente resolución», añade el auto.

Polémicas declaraciones

Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero, fecha en que Cuatro emitió una de sus entregas del programa de entrevistas dirigido por Mejide. En una charla de lo más tensa [aquí puedes recordar cómo fue el programa] el presentador interpeló a Espada sobre su controvertida opinión sobre los niños con Síndrome de Down. Para el periodista el sistema público de salud no debería costear el tratamiento a estas personas, sino que tendrían que ser los padres los responsables por haber decidido tener un hijo enfermo. «Me hierve la sangre con esa animalada que estás diciendo», se indignó Risto. Tras la conversación, el periodista no dudó en zanjar la charla asegurando que su artículo estaba mal transcrito: «Ha llegado el momento de terminar esta entrevista», concluyó.