Arcadi Espada se burla de una periodista del programa de Risto Mejide

Actualizado 14/03/2019 a las 09:21

«Todo es mentira», el programa que presenta Risto Mejide en las sobremesas de Cuatro, sigue persiguiendo al periodista Arcadi Espada por los pasillos de Mediaset. El escritor, que acude asiduamente al grupo de comunicación en el que trabaja como tertuliano, fue interpelado este miércoles por una reportera de Cuatro para saber si había recibido la denuncia interpuesta por el Ejecutivo catalán por un presunto delito de odio a cuenta de sus polémicas declaraciones sobre las personas con discapacidad.

Sin querer hacer declaraciones al respecto, Arcadi Espada no solo ignoró a la periodista de Cuatro si no que, además, se dirigió a ella con cierto aire de superioridad: «¿Ya sabes lo que es un sicofante? Venga, díctamelo. Hasta que no me digas y me recites bien lo que es un sicofante no contestaré a ninguna de tus preguntas», aclaró el escritor.

Cabe recordar que en semanas anteriores el periodista llamó a Risto Mejide sicofante ante esta misma reportera: «Dile al sicofante que no vuelva a molestarme», espetó entonces. «Tienes que saberlo de memoria». La periodista pidió a Espada que dejara a un lado el tono burlón con el que la estaba tratando, algo a lo que el entrevistado hizo caso omiso. «No me estoy riendo, te estoy poniendo condiciones», dijo Espada antes de cerrar la puerta a la reportera.

Tras la intentona de entrevista, Risto Mejide afirmó ante su reportera que la reacción de Arcadi Espada era, en realidad, una buena noticia para su programa: «Has conseguido algo muy bueno. Ahora él estará obligado a contestar a nuestras preguntas», aseguró el publicista a la reportera, quien próximamente recitará la definición de sicofante ante Arcadi Espada a cambio de que este responda a sus preguntas.

Denuncia de la Generalitat

Arcadi Espada ha sido denunciado ante la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito de odio por el Ejecutivo catalán tras considerar que sus afirmaciones sobre las personas con síndrome de Down son contrarias a lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas y, por tanto, punibles por la vía penal. «En Cataluña no hay cabida para un discurso excluyente y discriminatorio que atente contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad», ha afirmado el consejero Chakir el Homrani.