TVE anuncia «mecanismos correctores» en el Benidorm Fest para ganar Eurovisión en 2023

El 'chanelazo' ha marcado un antes y un después en Eurovisión , cuenta María Escario en el programa 'RTVE responde' , emitido este domingo en La 2. El espacio, que se hace eco de las quejas de los espectadores, sirvió para conocer también «la onda expansiva del Benidorm Fest y del festival de Eurovisión». La cadena pública hará algunos cambios y mantendrá otras cosas, pese a las críticas.

El reportaje lo firma Mónica Cordero para 'RTVE responde' . La intervención más relevante es la de Eva Mora , jefa de la delegación española en Eurovisión, quien desvela que ya se han reunido y que volverán a hacerlo para estudiar los cambios. «Estamos revisando las bases, el número de galas, las fechas... Trabajamos en ese camino», anuncia nada más volver de Turín.

Dos asuntos acumulan la mayoría de las protestas, el machismo de la letra y el peso del voto del jurado profesional frente al popular. Ambas obligarán a retocar el formato, como mínimo. Pese a todo, para Mora «es fundamental la existencia de un jurado profesional». «A la vista está y ha quedado más que claro. No puedes dejar en manos del televoto una propuesta internacional porque nosotros, como personas, no tenemos esa perspectiva para valorar una propuesta. Nos dejamos llevar más por la pasión o por los gustos . Los suecos y los italianos no prescinden del jurado profesional».

Entre las cosas que habrá que pulir, anuncia TVE, figura reflejar mejor la paridad con la introducción de «mecanismos correctores», que serán clave para superar el nivel y ganar Eurovisión. «Hay que hacer un estudio de cómo está el panorama internacional », cuenta Mora, «y saber lo que gusta fuera y encontrar al artista. No es tan fácil. Luego lo tienes que envolver en un 'pack', que es lo que se llama la puesta en escena, que pude ser desde lo más minimalista a algo sorprendente o explosivo».

«Las expectativas son muy altas, pero ya hemos marcado el rumbo», concluye. «En España hay mucho talento y el Benidorm Fest ha de ser el motor de la industria musical de este país». Para cerrar el reportaje, María Escario también habla de los «eurodramas» vividos por las protestas del público, que también pueden tornarse en alabanzas. Da paso a la intervención de dos espectadores. Alguna incluso pide perdón a Chanel y la felicita por su actuación. No se habla, sin embargo, de las denuncias de 'tongo' y del lío que hubo con las votaciones.