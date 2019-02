Actualizado 20/02/2019 a las 23:53

En la casa de Guadalix de la Sierra no se puede pestañear sin correr el riesgo de perderse algo. O eso quiere hacernos pensar Telecinco que, para exprimir al máximo el filón de «GH DUO», ocupa cuatro noches a la semana emitiendo los últimos acontecimientos de su reality. Los miércoles va abriendo el apetito para la gala del jueves con un programa de menos de una hora de duración en el que Jordi González, el suplente de Jorge Javier Vázquez, pasa revista a las últimas novedades de la casa.

Como viene siendo habitual desde hace un par de semanas, buena parte del «GH DUO» de este miércoles giró en torno al romance, ya extinto, entre Antonio Tejado y María Jesús Ruiz. La pasión duró poco, apenas unos días, pero las consecuencias siguen muy presentes en la casa. Antonio ponía caras de drama en el jardín junto a sus compañeros mascullando que «yo no he hecho nada malo». A ella lo que le preocupaba es que él «se ha rallado mucho por lo que pueda estar pasando fuera».

María Jesús y Antonio tuvieron una conversación para aclarar las cosas. «Me dijeron que lo estabas pasando mal, pero después de lo que me dijiste el otro día va contra mis principios estar contigo», le soltó ella, «además, yo no quería ninguna relación sentimental aquí». María Jesús siguió soltando y acusó a Antonio de haberse aprovechado de ella para darle celos a Candela, su expareja.

«¡Mentirosa!», saltó Tejado enfadadísimo, «¡estás manipulando mis sentimientos, me estás llamando ruin!». María Jesús trató de calmarlo: «No pienses que voy a ir por los platós boicoteándote ni hablando mal de ti. Yo sé que me gustastes de verdad, pero lo del domingo fue algo ridículo. Haces esas cosas para quedar con el público». Antonio, con su carácter volátil e irritable, perdió los papeles y le aclaró que «a mí el público me importa un carajo, solmanete a ti te importa. ¡Para mí eres mi enemiga!».

Esta pelea no es solo cosa de dos, pues todo el mundo en la casa tiene una forma de ver lo que les está pasando a Antonio y María Jesús. Para empezar, están todos un poco hartos de sus discusiones constantes que rompen la paz de la casa. Bajo el punto de vista de Albalá, «lo de María Jesús con Antonio es mentira desde el principio». También Carolina Sobe fue muy crítica con María Jesús, y esta acabó pidiéndole que se callase, «porque no te pagan extra por hacer daño». Ylenia reparte las culpas y piensa que «es un juego en el que han entrado las dos».

Tras agotar este culebrón Jordi González quiso poner nerviosos a los nominados recordándoles la expulsión del jueves. «Creo que yo seré la expulsada, y si no será Yoli», vaticinó María Jesús. Yoli, la pareja de Fortu, dijo estar pasando unos días muy difíciles en la casa, e incluso se puso a llorar cuando hablaba con el presentador: «Estoy sola y nadie me apoya desde que se fue mi pareja. Siempre estoy nominada y siempre quieren que me vaya, a pesar de que aporto cosas a la convivencia». Jordi González le subió los ánimos, dejó que las otras nominadas (María Jesús, Ylenia) mandasen un mensaje a los espectadores para que pedir la salvación y se despidió de la audiencia.