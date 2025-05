Antonio Resines sorprende en 'El Hormiguero' confesando la 'gran amistad' que mantenía con Isabel II

No es solo uno de los actores españoles más extraordinarios de los últimos años, también de los más queridos. La carrera de Karra Elejalde se encuentra en su momento más prolífico; nada menos que cinco películas pendientes de estreno. Tres de ellas este año. La más inminente se titula ' La vida padre' y se trata de una 'dramedia' en la que el ganador de dos Goya se mete en la piel de un cocinero de la vieja guardia. Este nuevo papel de «chef con amnesia anclado en los 90» lo llevó este martes 13 de septiembre al plató de 'El Hormiguero' .

Un personaje 'delicado' de preparar porque puede herir sensibilidades. «Al que tiene una amnesia parecida le va a parecer todo bien, porque se le va a olvidar», argumentó, provocando sin pretenderlo la carcajada general. Aunque no sirva de coartada, contó que tiene un problema parecido en casa. «Mi madre está muy mayor y ya no nos recuerda», confesó el intérprete, agregando que está hecha desde el cariño. «Y además no es solo una comedia, también tiene tintes de emoción y de drama en algún caso».

Este viernes se estrena “La vida padre”, la nueva película que protagoniza Karra Elejalde #KarraEH pic.twitter.com/aSuBGkD7fW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 13, 2022

Minutos después, el tráiler vino a confirmarle a la audiencia que ' La vida padre' no es una comedia que se ajuste a lo políticamente correcto.

Pablo Motos le pidió a Karra Elejalde que diera su punto de vista sobre obras «valientes» como su nueva película, recordando que aparte de un gran actor, el invitado es también guionista. « 'Airbag' ahora no nos la dejarían hacer, no encontraríamos una plataforma o una cadena. Posteriormente hemos creado guiones más 'heavys' y no han prosperado. Ahora ya no existe la censura como tal, somos nosotros los que de algún modo nos autocensuramos desde el guion para que el proyecto funcione. Además, es mejor hacerlo antes porque una vez que lo has hecho, amputarlo duele más», manifestó.

Vemos el trailer de la nueva película protagonizada por Karra Elejalde #KarraEHhttps://t.co/UURooZvxun — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 13, 2022

Resines, 'El justiciero'

En ese punto invitado y presentador reflexionaron largo y tendido sobre «la realidad de la vida a través de internet». Y en esas estaban cuando un colaborador muy especial del programa interrumpió la conversación para dar paso a su sección. Antonio Resines retomó su mítico papel de 'El justiciero' tras el verano.

«Estoy muy contento por ti porque has sobrevivido a la reina de Inglaterra », introdujo Pablo Motos . El comentario del presentador hizo que el actor se acordara de un anécdota relacionada con Isabel II. «En mis alucinaciones del covid tenía gran amistad con ella y con la familia Windsor en general», reveló Resines.

Trancas y Barrancas traen la luz que ilumina nuestro oscuro camino con ¡el Justiciero Resines! #KarraEH pic.twitter.com/7ow1nNrSPN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 13, 2022

Mientras estaba ingresando, los corticoides le produjeron todo tipo de delirios relacionados con cosas que ha visto o vivido. En uno de ellos, derivado de la imagen que se le quedó al cántabro en la mente de la prueba de la apnea que realizó Jorge Sanz en 'El Desafío' , la monarca estaba presente observando. «Tenía que decir películas españolas mientras aguantaba la respiración. Y no estoy haciendo propaganda al programa», contó.

«Vamos, que las has pasado canutas, pero con la reina bien», apostilló Elejalde. Resines confirmó que en su imaginación Isabel II era muy simpática, y además, se entretenían muy bien juntos. «Jugábamos al bádminton y a veces la criquet».