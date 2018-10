Antonio Lobato, indignado por una multa de tráfico

Actualizado 04/10/2018 a las 13:34

Antonio Lobato ha recibido una multa por circular a 74 km/h en una zona limitada a 70. Esto es algo que le ha ocurrido a gran parte de la población. Sin embargo, el narrador de Fórmula 1 ha querido utilizar su repercusión en redes sociales para quejarse del afán recaudatorio del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena.

«No suelo indignarme ni utilizar las redes sociales para protestar, pero hoy voy a hacerlo. La semana pasada recibí una notificación de una multa del Ayuntamiento de Madrid por circular a 74 km/h en un tramo de la M30 de 70», comienza Lobato, que no dudó en identificar al radar como el que se encuentra en el kilómetro 19,8 dirección norte, cerca del puente de los Franceses, para evitar que otros conductores caigan en él.

«Es un radar fijo q en el pasado tenía un límite de 90 km/h y que el Ayuntamiento decidió cambiar. No sé si se han reducido los accidentes, pero sí está claro que el cambio resultó provechoso porque en este radar caen 1.000 conductores al día», continuó. Sin embargo, esto no es lo que más molestó al comentarista. Su multa asciende a 100 euros; sin embargo, puede reducirla a 50 euros si los abona antes de 20 días. O, al menos, esa es la teoría.

Cuando Lobato intentó hacer la gestión, la página web del Ayuntamiento le comunica que está «fuera de plazo». «¡Ostras! Si la multa me llegó la semana pasada. No pasa nada, llamo por telefono. Me tienen en espera 10 minutos. Me atiende una señorita muy amable y después de dar mis datos... El sistema se cae y me dicen que llame más tarde... De risa», siguió.

Además, Antonio Lobato arremetió contra el Ayuntamiento y calculó cuánto puede estar ganando aproximadamente con este pequeño cambio. «Si los 1.000 conductores que caen en este radar fuesen como yo, sólo 4 km/h por encima del límite... 1000x100eurosx30 días=3.000.000 euros x 12 meses= 36 millones de euros. No está mal por un cambio de nada...», concluyó.