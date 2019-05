Antonio Hidalgo corta a un invitado que confesó haber pegado a una mujer

Actualizado 29/05/2019 a las 11:33

«Alivou», para quienes no conozcan el programa, es el magazine de la tarde de la Televisión de Murcia que presentan Antonio Hidalgo y María Garo. El espacio televisivo abre sus puertas a invitados que asisten en busca de pareja, para rendir un homenaje o agradecer a un ser querido su apoyo y su ayuda. Sin embargo, esta semana recibió una visita de un pretendiente que terminó confesando haber pegado a su exnovia. Esta revelación hizo estallar al fuera presentador junto Ana Rosa Quintana de «Sabor a ti» en Antena 3.

«Se me fueron un poco los estribos. Yo nunca había pegado a una mujer pero a esa le di un tortazo, que le estampé la cabeza contra el portal». Estas declaraciones de Juan hicieron que Antonio Hidalgo le interrumpiera para dejarle claro que no le quedaban ganas de seguir hablando con él. «No es para hacerlo, y mucho menos para contarlo», dijo el presentador.

Ailoviu dice NO a la #violenciadegenero



Este tipo de comportamiento no tiene cabida en esta casa. Gracias, Antonio Hidalgo, por tu respuesta al invitado que reconoció haber pegado a su ex pareja pic.twitter.com/QQ8wHdFz4Q — La 7 TV (@La7_tv) 28 de mayo de 2019

Juan intentó justificarse pero el periodista no le dejó. «Ya, pero a mí esas sinceridades no me interesan porque lo que quiero es que no tengas que hacerlo para que no lo tengas que contar», dijo. Antonio Hidalgo dio por zanjada la conversación porque «no puedo escuchar eso delante mía como si me hubieras contado que fuiste a un partido de fútbol y te cabreaste con el árbitro».

El invitado intentó de nuevo excusarse, pero el periodista volvió al ataque. «Todas las parejas tienen sus diferencias. Pero, jamás, jamás está justificado ponerle la mano encima a una mujer. Jamás. Nunca Juan, nunca», zanjó y dio paso a otro de los asistentes.