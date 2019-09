Actualizado 18/09/2019 a las 09:56

«La curva de la vida» de «GH VIP», en la que los famosos concursantes repasan los momentos trascendentales de su trayectoria vital, tuvo anoche como protagonista a Antonio David Flores. El exmarido de Rocío Carrasco es una de las grandes apuestas de este año y su historia de desamor, así como el desencuentro entre sus hijos y la hija de Rocío Jurado, son las grandes bazas de Telecinco de cara a la audiencia en la presente temporada.

El exguardia civil dibujó anoche su curva de la vida y aseguró que, a pesar de haber tenido una infancia y juventud realmente felices, su vida terminó cuando su exmujer, Rocío Carrasco, le denunció por malos tratos. «De mi primer matrimonio nacen mis hijos Rocío y David, yo quería ser padre joven porque, al ser el pequeño de los hermanos, mis padres eran mayores y quería que disfrutaran de mis hijos… Un guardia civil con la hija de una tonadillera, la familia castiza por excelencia, el cóctel… Fui feliz exceptuando los dos o tres últimos meses, fui muy feliz siempre, créeme porque mi ilusión, mi meta era tener una familia y vivir de la misma forma que han vivido mis hermanos… Crear un hogar, criar a mis hijos y ser un matrimonio normal dentro de donde me había metido, me había metido en la casa de Rocío Jurado. Estamos hablando de alguien muy importante en España y fuera… Yo no tenía mucha idea de todo esto, me casé muy joven», relató el concursante.

Acto seguido, Antonio David aseguró que el entorno perjudicó seriamente su relación con Rocío Carrasco: «Si no hubiéramos venido a vivir a Madrid, a casa de mi suegra, en paz descanse, se hubiera salvado…». Visiblemente afectado, Antonio David explicó que, durante su estancia en Madrid, Rocío volvió a retomar sus amistades y la relación comenzó a resentirse: «Era todo lo que teníamos alrededor, muchas opiniones, la prensa todos los días en la puerta de la casa… Estabas todo el día en la tele y creo que eso complicó la relación y llegó hasta dónde llegó… Cuando nace Rocío, yo soy padre con 21 años. Me cambió la vida, me cambió todo y me hizo muy feliz, nos hizo muy feliz a todos», subrayó.

El concursante habló también de su posterior pareja, Olga Moreno, madre de su tercera hija. «Fue mi bastón de apoyo. Necesitaba una pareja, alguien que pudiera compartir mi proyecto de vida y sacar a mis hijos adelante, y fue ella. Ha sido una pieza fundamental en mi vida».