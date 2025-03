Antonio David ejerce de padre coraje

Pues ya están los 17 «robinsones» en Honduras. «Supervivientes 2020» ha llegado para quedarse un trimestre y más allá, porque sabida es la capacidad de Telecinco para sacar punta a todo. El estreno sirvió a la audiencia un encuentro morboso, un salto con suspense de la estrella televisiva del momento, un ramalazo de padre coraje y un bíceps. Como Dexter, vayamos por partes.

Gloria Camila versus Sofía Suescun

Pongamos a los no iniciados en el mundo catódico en antecedentes. Gloria Camila, hija adoptiva de Ortega Cano y de la difunta Rocío Jurado, salió durante cuatro años con Kiko Jiménez. Roto ese amor, el mozo ha hecho más que migas con Sofía Suescun , poseedora de uno de los pocos dobletes que aún no ha logrado Nadal, el de «Gran Hermano 16» y «Supervivientes 18».

Las dos se habían zoscado mucho en redes sociales, pero hasta ayer no se habían desvirtualizado. Por primera vez coincidieron en un plató de televisión. ¿Qué hacían allí? Pues Gloria, superviviente en 2017, acudió para defender a Ana María Aldón, la actual mujer de su padre, y a su querida sobrina Rocío Flores. Sofía lo hizo en calidad de hermana de Christian.

Consciente del morbo, Jorge Javier levantó de su asiento a Sofía para aproximarla a Gloria Camila. Frente a frente, se dijeron poca cosa. Ya se sabe que, para insultar, nada como las redes sociales.

«Nunca he tenido nada en contra tuya», dijo la primera a la segunda. Pero como buena hija de torero, la aludida lanzó una pulla: «Yo a ti te conozco por lo que decía tu novio y no era nada bonito». «Sigues viviendo en el rencor y lo estás demostrando», se revolvió Sofía. «No tengo nada que hablar con ella», zanjó Gloria Camila, y se llevó los aplausos del plató.

El programa, que había empezado el día 20, se adentró en el 21, y sonó entonces el cumpleaños feliz en honor de Gloria Camila. Sofía no lo entonó.

Un salto con suspense

Repasemos el elenco de la edición 2020. Dos «hijos de», una «madre de», una «hermana de», un «hermano de», una «mujer de», un «ex de», ex famosos y ex famosas, presuntos famosos en el extranjero pero desconocidos en España… De entrada, no semeja un reparto de campanillas para engatusar a la audiencia. Sí, es muy coral –siendo generosos en el calificativo– y falto de un famoso/a de campanillas que sí había en anteriores ediciones –para ésta se intentó lo de Cristina Cifuentes , pero la cosa salió rana–.

Ante esa falta de liderazgo, Fani se lleva de entrada el rol principal. Así de pronto fabrica Mediaset personajes para asar en su parrilla para que después los devore el gran público. «Estefannííía» apareció en nuestras vidas el 9 de enero de 2020, que fue cuando se estrenó «La isla de las tentaciones». Pero ha copado tantos minutos y conversaciones desde entonces que parece que lleva en la tele desde Antes de Hurtado. Y no.

Si algo podemos dar por seguro es que Fani no desperdiciará la ocasión. Si puede coger el rebufo de la fama, lo coge. Y si puede coger el rebufo de algún famoso, también lo hace. Ya camino de Honduras la vimos escoltando a Rocío Flores en el aeropuerto de Barajas, en plan amiga-de-toda-la-vida. Y ahí aún desconocíamos que –asumiendo su nuevo rol de estrella mediática– había concedido una nueva exclusiva a «Lecturas» antes de cruzar la puerta de embarque. Esta vez comparte portada con Christopher . Y anuncian boda. Será en verano y durará dos días. Pero una isla se podría volver a interponer entre los dos. «Me da miedo que me sea infiel», confiesa en la revista el autor del grito viral del año. De hecho, le ha pedido que mantenga una distancia de seguridad con los chicos de 50 metros. Si la base de una pareja es la confianza, no parece que lo que une a Fani y Christopher tenga un pilar muy sólido.

Por su parte, ella le ha jurado que no volverá a «cagarla», y que su monogamia isleña simbolizará su redención definitiva. ¿Quién pone la mano en la hoguera por Estefanía? Sin más base científica que un paseo por las redes, y con tanta creatividad como el CIS, concluimos que 3,9 de cada 4 españoles creen que si a Fani le das a elegir qué tres cosas se llevaría a una isla desierta, una de ellas no sería Christopher. Y es que si algo nos demostró Fani en «La Isla de las Tentaciones» es que es bastante lanzada. Paradójicamente, no lo fue en su estreno en «Supervivientes», pues se tiró al agua a la tercera y tras montar un numerito nervioso. Así son las estrellas de Mediaset.

Antonio David, padre coraje

Como una ola, que cantaría Rocío Jurado, llegó Yiya a la isla. Es una modelo de 31 años que accedió a esa realidad paralela que es la telerrealidad a través de «Un príncipe para tres princesas». Su frase de presentación es una declaración de principios: «Tengo tendencia a reventar vidas». Dicho y hecho. Ha empezado a horadar la de Rocío Flores.

Rocío es famosa desde que era un cigoto. Hija de Rocío Carrasco y Antonio David, irrumpió en la tele en «Gran Hermano VIP 7» para defender al ex guardia civil. Tiene 23 años y es «mujer de negocios», según su ficha del programa. Yiya es una mujer de mundo, y con mucho carácter. La montó ya en el hotel, paso previo a la isla. «Ha discutido con todos», resumió Fani. Y, especialmente, con Rocío.

Yiya, a Rocío: "Cada vez que te vea con cara de oler mierda te voy a decir algo que no te gusta" https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala1 pic.twitter.com/o65n6qjBw6 — Supervivientes (@Supervivientes) February 20, 2020

A Antonio David le salió la vena de padre coraje a la vista de esas imágenes en las que Yiya se dirigía de malas maneras a su hija. Advirtió que Rocío «no se va a callar ni una» y lanzó un directo verbal a la modelo: «Está falta de televisión», espetó, como reprochándole que quiera ser famosa, lo que extraña pues es de lo que viven –o de lo que aspiran a vivir– todos los que toman parte en «Supervivientes», tanto los del plató como los de la isla. Cabe recordar que el mismo Antonio David no labró su fama precisamente como guardia civil. Ni ganando el Oscar de Hollywood.

Tanto le cabreó el enfrentamiento entre la modelo y su hija que se acabó dirigiendo al padre de Yiya: «Cualquiera aguanta a tu hija». El progenitor de la modelo ni se inmutó.

El brazo del guardia civil

De un ex guardia civil a un guardia civil en excedencia: de Antonio David a Jorge Pérez.

¿Quién es Jorge Pérez? Rebobinemos. A las 20.30 horas del 15 de abril de 2018, desconocemos si con viento de levante, la Guardia Civil lanzó un tuit: «Aunque por fuera nos veas vestidos de uniforme por dentro no somos diferentes a ti. Trabajamos por tu libertad y seguridad. Si nos necesitas llama 062».

El texto no pasará a la historia de la red del pajarito, pero sí la foto. Era la de Jorge Pérez, miembro del cuerpo. A día de hoy acumula 11,7 millones de corazoncitos. Lleva un tiempo triunfando como modelo, faceta que combina con su profesión. Conocido popularmente como «el guardia civil guapo», tras su paso por la isla pasará a ser «El cuerpo».

La realización, hábil, dejó una imagen para el recuerdo. Fue cuando se disponía a tirarse del helicóptero. El brazo del guardia civil asomó por allí, con el bíceps bien armado. Juraría que en «Rambo» hay un plano clavado.

«El brazo de Jorge es más grande que mi piso», escribió el Community Manager de Supervivientes. Y lo petó: 456 «me gusta» se llevó en nada. Fue el tuit de la noche.

Hugo es Dios

Recién llegados a la isla, Lara Álvarez los puso a hacer ejercicio en el barro. Se trataba de, a través de un juego, separar a los participantes en dos grupos de ocho («mortales» y »siervos»), y de elegir al Dios del lugar. Nada menos. Dicho finamente, ser siervo equivale a vivir en una playa con poca pesca y escasas dotaciones. Dicho al estilo Jorge Javier resulta más gráfico: «Estos ya se pueden dar por jodidos», avanzó. Los mortales dispondrán de más comodidades, pero muchas menos que las que tendrá el ser supremo, rol que se ganó Hugo Sierra. El uruguayo vivirá en un sitio llamado «El santuario» y podrá campar a sus anchas. Hugo, ganador de «GH Revolution», busca un doblete de telerrealidad. Tendrá en Fani una dura competidora. Cada vez que el foco se alejaba de ella, hacía algo para atraerlo. Como cuando cubierta de barro de arriba a bajo empezó a lloriquear y pidió a sus compañeros que no le sacasen «el tema». El tema es, sí, «El Tema». Lo de la otra isla.

Fani, a sus compañeros: "Que dejen ese tema aparte, que me conozcan y me dejen avanzar" https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala1 pic.twitter.com/PYTnZVYuK6 — Supervivientes (@Supervivientes) February 21, 2020

No le sacaron el tema, pero quizá la saquen de la isla. Acabó siendo uno de los cuatro nominados (elegida por el líder de su grupo). Los otros tres boletos recayeron en Yiya, la cantante Vicky Larraz y el comentarista televisivo José Antonio Avilés. El próximo jueves empezará la criba: dos harán las maletas.