Supervivientes 2021 Antonio Canales mintió en 'Supervivientes' sobre Fidel Albiac La defensora del bailaor reconoció anoche en el programa que el marido de Rocío Carrasco sí vivió en su casa tras el polémico accidente de coche

Las sospechas eran ciertas y, como parte de la audiencia había sentenciado en Twitter, Canales no dijo la verdad en la palapa cuando fue interpelado por Jorge Javier Vázquez en relación a su amistad con Fidel Albiac. Fue Rocío Carrasco quien en 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', reveló que su marido y el bailaor son 'casi familia' y que, de hecho, Albiac vivió en casa de Antonio Canales tras un aparatoso accidente de coche que marcó la vida de la pareja. En Honduras, sin embargo, Canales quiso aclarar que no era cierto y que Albiac 'nunca' había vivido en su casa. Acto seguido, además, el artista aseguró que Antonio David Flores 'tiene el corazón de un niño'.

«Vamos a ver, no soy amigo. El tío de él, ha trabajado siempre en la cartuja de la cerámica de Sevilla donde trabajaba mi padre, pero ni yo soy su padrino ni soy amigo, pero lo conozco desde pequeño», subrayó Canales. «He estado con él dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines vinieron a casa. Fue la tercera vez que le vi. Luego no he vuelto a tener relación con él», sentenció.

Tras el disgusto de la familia de Albiac, este jueves en 'Supervivientes' su defensora quiso aclarar las mentiras del bailaor: «Antonio se ha ido sin ver el documental y sabiendo que la pareja nunca ha querido que se hable de ellos», aclaró. «Si le preguntas, él dice que no lo conoce. Lo hizo para protegerles —a Rocío y Fidel— pero la realidad es que Fidel estuvo 20 días o así en su casa», señaló. También la defensora reveló que, aunque Fidel vivió en casa de Canales, casi no se vieron las caras debido a los compromisos profesionales del bailaor. «Cuando vivió en su casa, Antonio lo hizo por hacer un favor al familiarpero él estaba de gira 280 días al año pero ni se sentó con él ha tomar un café. No se vieron y no es su amigo».

La audiencia es soberana y es posible que las medias verdades de Antonio Canales sobre Fidel Albiac le hayan llevado a su nuevo destino en el concurso, Playa Destierro, donde tendrá que luchar contra Lola por la permanencia en el programa.