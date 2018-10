Antonia Dell'Atte explota y llama «fariseos» a sus compañeros de «MasterChef Celebrity»

Actualizado 08/10/2018 a las 12:40

La noche de este domingo tuvo de todo en las cocinas de «MasterChef Celebrity». El concurso culinario de RTVE asistió a su quinta gala, en la que fueron expulsados la exmodelo Antonia Dell'Atte y Jaime Nava, capitán de la selección española de rugby. La primera, sin embargo, no encajó bien del todo su adiós al programa de Televisión Española. La televisiva ya había expresado semanas atrás su descontento con el resto de aspirantes del concurso y en la quinta noche se ha desvelado el porqué.

En la prueba de eliminación, el programa permitió a los aspirantes nominados que contasen con la ayuda de aquellos que se habían salvado en la prueba de exteriores para llevar a cabo sus elaboraciones: menús para tomar a bordo de un avión y que estarían supervisados por el chef Martín Berasategui. Así, los aspirantes que se habían librado de poder ser eliminados ayudaron a los concursantes que estaban en la cuerda floja a que se librasen de la quema en «MasterChef Celebrity». Menos a Antonia Dell'Atte.

La exmodelo italiana, que ha protagonizado varias polémicas en lo que va de concurso, no contó con la ayuda de ningún compañero para llevar a cabo su menú. «Estoy mejor desde la barandilla (en la que se ubican los concursantes salvados)», espetó Carmen Lomana. Desde el principio de la prueba, se vio que Dell'Atte quedaba sola ante el peligro, lo que la superó. «A mis compañeros no les gusta cocinar conmigo», espetó con tristeza.

Sus declaraciones sorprendieron a Pepe Rodríguez, miembro del jurado. «¿Por qué dices eso?», preguntó. «Bueno, porque no encajo. No encajo con todo el mundo. Pero lo asumo», respondió. Junto a Pepe, Berasategui y Jordi Cruz trataron de animar a la exmodelo. «Eres de las mujeres más fuertes que conozco», reconoció este último.

Pero lejos de venirse arriba, la televisiva fue decayendo por momentos y se reconcentró contra sus compañeros en «MasterChef Celebrity». «Son unos mentirosos. Las relaciones para mí son muy importantes, y aquí no son buenas. Si pudiera, les cogería uno por uno y les trocearía», aseguró ante las cámaras del programa.

Su enfado con el resto de aspirante

La italiana no logró terminar su cocinado. Elaboró arroz de primer plato y pollo asado de segundo, pero no tuvo tiempo de emplatar su postre: un pastel. «No sé qué ha pasado. Es un palo que no puedas terminar. Quiero despertar y que me perdonen...», expresó ante los jueces, tapándose la cara. «Todo esto ha pasado porque es muy orgullosa», murmuraron sus compañeros desde la barandilla.

Ante su actitud tan esquiva, Santiago Segura y Jaime Nava trataron de mediar, mientras los jueces deliberaban sobre quién sería el próximo expulsado del programa. «Estás a la defensiva el 80% del tiempo», le dijo el primero. «No pasa nada por decirte algo, si hay alguna faceta que no terminas de dominar», pronunció por su parte el segundo. Sin embargo, el gesto de la italiana apenas cambió.

Instantes después, el jurado decidió que fuesen Dell'Atte y Nava los expulsados de la noche, en una decisión sin precedentes en un concurso que nunca había dejado ir a dos aspirantes de una tacada. Al despedirse de sus compañeros, Dell'Atte siguió en sus trece. «Sois unos fariseos. A la cara me mostráis una sonrisa, pero luego vais por la espalda y me dais la puñalada», remarcó la exmodelo, con cara de pocos amigos.

Todo lo contrario que Nava, que puso en valor su relación con el resto de aspirantes. «El secreto del programa está en esas barandillas (en las que estaban ubicados todos los salvados. Todos son grandes compañeros», confesó, al tiempo que se aventuró a decir que el próximo ganador de «MasterChef Celebrity» sería «una fémina». «Apuesto por María Castro o por Ona Carbonell», señaló.