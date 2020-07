El antiguo monólogo de Jesús Quintero sobre la manipulación televisiva que se ha hecho viral El periodista del mítico «Ratones coloraos» comenzó en una ocasión su programa de Canal Sur criticando a quienes utilizan la televisión para señalar a sus enemigos

Play TV Madrid Actualizado: 27/07/2020 19:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Buenas noches, Andalucía». Así empezaba el periodista Jesús Quintero (79) su programa de televisión en Canal Sur «Ratones coloraos». El mítico presentador de televisión, ahora noticia por su delicado estado de salud, se ha hecho «viral» tantos años después por uno de los monólogos con los que empezó precisamente aquel espacio de entrevistas.

«Otra vez aferrado a este micrófono como un naúfrafo... pero, ¿te imaginas que utilizara este micrófono y estas cámaras para atacar a todos los que me atacan? ¿Que insultara a los que me insultan? ¿Que declarara la guerra a mis enemigos y a los enemigos de mis amigos? ¿Que mintiera y manipulara para defenderme o defender a mis colegas por indefendibles que fueran sus actos o sus palabras?», comenzó.

«¿Imagina que utilizara un instrumento tan poderoso como la televisión para mis guerras personales? ¿Para machacar cruel y sistemáticamente a los que no me gustan? ¿A los que me estorban? ¿A los que no se someten a mis caprichos? ¿A los que no me tragan? ¿Los que no me ríen las gracias o simplemente me caen mal?», continuó.

«¿Te imaginas que, con la fuerza que tiene la televisión, yo te señalara desde aquí con mi dedo acusador y le gritara a la audiencia "¡A por ella!, ¡a por él!" ¿No te parece que sería indecente, canalla, inmoral, un abuso de poder; una imperdonable falta de clase, de estilo, de profesionalidad, de humanidad? ¿Sí? ¿Te lo imaginas? Pues no idolatres ni aplaudas a los que lo hacen constantemente. ¡Ya está bien!», remató.