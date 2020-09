Andreu Buenafuente, Premio Nacional de Televisión 2020 El humorista presenta actualmente en Movistar Plus el programa nocturno de humor «Late motiv» y este año presentó nuevamente la gala de los premios Goya junto a su pareja Silvia Abril

El presentador Andreu Buenafuente (55) se ha hecho este martes con el Premio Nacional de Televisión, según ha anunciado el Ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, a través de sus redes sociales.

«Se acaba de fallar el Premio Nacional de Televisión que concedemos desde el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado ha decidido, por unanimidad, otorgárselo al gran Andreu Buenafuente», detalla el ministro en su Twitter.

«Le he llamado para comunicárselo y para felicitarle. Quiero hacerlo también por aquí: enhorabuena, maestro!», concluye Uribes su mensaje. Minutos después, el galardonado también se ha pronunciado a través de la misma red social: «Muchas gracias, Ministro. No hubiera llegado hasta aquí sin los buenos equipos que me han rodeado y me han hecho crecer. El premio es de todas y todos».

El humorista, natural de Reus, regresó anoche a Movistar Plus con la nueva temporada de «Late motiv», late night que presenta desde el nacimiento del canal de la plataforma #0 en 2016. De hecho, Buenafuente fue uno de los presentadores que promocionó la llegada del nuevo canal y desde entonces es uno de los principales rostros de la cadena. Durante el confinamiento por la crisis del coronavirus, el humorista continuó realizando su programa desde casa y, una vez se produjo la desescalada, regresó al plató.

Los inicios televisivos de Andreu Buenafuente están en la autonómica TV3, donde se curtió a finales de los noventa y principios de los dos mil en el género del late night con títulos como «Una altra cosa» y «La cosa nostra». Aunque a principios de los años noventa se estrenó en la televisión nacional y privada con «Al ataque» -programa de sketches de Antena 3 dirigido y presentado por Alfonso Arús-, fue en 2005 cuando el humorista saltó de la televisión autonómica a la nacional con un programa nocturno hecho a su medida, «Buenafuente», donde también se dieron a conocer otros televisivos como Jordi Évole, Berto Romero y Edu Soto.

Tras una primera etapa en Antena 3 -en el que las audiencias fueron cayendo-, Buenafuente se mudó con el mismo formato a la Sexta antes de la fusión entre ambas cadenas. Su último formato en la televisión en abierto fue también en la Sexta con «En el aire», otro late night en el que se dio a conocer, por ejemplo, Belén Cuesta. Ha presentado, además, cuatro veces la gala de los Premios Goya; las dos últimas veces -consecutivas-, en 2019 y 2020, junto a Silvia Abril, su pareja, con la que tiene una hija.