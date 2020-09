Andreu Buenafuente: «Soy un bicho raro, me gusta el éxito de mis compañeros»

Helena Cortés SEGUIR Madrid Actualizado: 16/09/2020 21:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Late Motiv» empezó ayer con flores y felicitaciones para su presentador, Andreu Buentafuente (Reus, 1965). El cómico ha sido galardonado con el premio Nacional de Televisión 2020 que concede el Ministerio de Cultura y Deporte, según informó ayer el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes. Es precisamente «la versatilidad de una trayectoria profesional abarcadora de muy diversos lenguajes y formatos, así como la reunión en su personalidad creadora de las distintas facetas del productor, el cómico, el presentador», lo que ha animado al jurado a conceder este galardón, dotado con 30.000 euros, al conductor de «Late Motiv» (Movistar+). «En todas ellas ha sido capaz de incorporar innovaciones ejemplares para las nuevas generaciones de profesionales, destacando su generosidad en la formación y la dirección de equipos de trabajo. Especialmente relevante es su contribución al medio televisivo durante el periodo de la pandemia», destacó también el jurado.

«No hubiera llegado hasta aquí sin los buenos equipos que me han rodeado y me han hecho crecer. El premio es de todas y todos», reconoció Buenafuente en su cuenta de Twitter. Enfrascado en el trabajo, el humorista ha atendido esta mañana a ABC.

-¿Ha digerido ya todas las felicitaciones? Es el segundo reconocimiento que recibe en unas semanas, después del premio a «Late Motiv» en el FesTVal.

Estoy un poco desbordado. Es muy bonito, pero madre mía. Y es incompatible con trabajar, o celebramos o trabajamos. Me hace especial ilusión por el esfuerzo que hicimos con "Late motiv" en la cuarentena. Son momentos muy duros y fue muy importante y así lo vivimos.

-El jurado destacaba su versatilidad, ¿aún le queda alguna espinita por sacarse, algo por probar?

-La verdad es que llevo la carrera más placentera que me podía imaginar en su conjunto, porque hay episodios de todo tipo. No me pongo dramático, me ha ido muy bien, tanto en las etapas que he hecho en medios públicos, privados, como en el pago. La profesión me ha distraido cuando he estado mal y lo mío es una historia de amor con esto, no lo entiendo de otra manera. Lo haces porque estás como enamorado del oficio.

-Es productor, presentador, cómico... No sé si alguna vez alguna de sus facetas ha entrado en conflicto con las demás

Cuando empecé me sorprendió porque decía de dónde voy a sacar energía: el programa, impulsar todo lo demás... Para mí era fuente de ansiedad, recuerdo cuando empecé la productora que iba al despacho y me costaba respirar, me venía todo un poco grande. Pero hay algo superior, me encanta que el talento fluya y ser partícipe. Es inexplicable. Y eso que decían eso de "productora de famoso fracaso seguro". Pero yo soy un bicho raro, me gusta el éxito de mis compañeros.

-¿Ha sido el confinamiento la etapa más difícil?

Hacer «Late Motiv» ha sido un reto. Recuerdo dos etapas difíciles: En 2012, cuando nos quedamos sin cadena tras el intento en el prime time, que vivimos cierta travesía del desierto, y esta. Aunque esta etapa ha sido más significativa, porque ha atravesado a toda la profesión por igual, nos ha obligado a reinventarnos, encontrar otro tono, hacer comedia dentro del drama... Igual sin tantos años de experiencia no hubiera podido asumirlo. Por eso estoy muy orgulloso del equipo que tengo y los tengo muy presentes, porque fue muy difícil.

-Ha reivindicado en más de una ocasión la figura del payaso

-Cuanto más llevo en el oficio, más respeto esa figura. Ahora estoy hablando con Jango Edwards, que quiere que le haga un espectáculo y veo su carrera y digo son genios. Es bonito reivindicar eso. Nosotros trabajamos la broma, somos incorrectos. Yo ayer estaba haciendo bromas sobre el Ministro de Cultura y horas antes había hablado con él.

¿Cree que hemos perdido sentido del humor en España?

Se ha visto amenazado, pero este es un país con un humor negro ancestral que llevamos en los genes. Incluso en el peor de los escenarios, encuentra el alivio con la broma, Hay que escoger el material para bromear con un poco de sentido común, ves que hay territorios como el dolor o la enfermedad donde no hay que entrar y otros muchos en los que sí.

¿Aprovechó la llamada del ministro para hablar del sector?

-Es un buen momento, cuando te dan este tipo de premios, aprovechar al recogerlo para reclamar, sin perder el foco de las prioridades y carencias tan duras que hay. Yo tengo debilidad por la música, que lo está pasando mal, como las artes escénicas. Sin acritud pero con contundencia debe recordarse el papel de la cultura, que es algo intrínseco al ser humano.

-Ayer anunció que donaría el premio a causas sociales, ¿ha elegido ya?

-Todavía no. Estoy insistiendo mucho en la importancia del equipo, y lo creo muy sinceramente. Si me quedo el dinero, no lo puedo repartir entre todos los que me han acompañado este tiempo, así que mejor que vaya a quien lo necesite.