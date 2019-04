Actualizado 11/04/2019 a las 01:57

Tras veintitres noches de gala, «La Voz» alcanzó este miércoles la entrega final de la temporada. El talent show de Antena 3 se ha mantenido líder entre todos los espectadores menores de 64 años y ha logrado sobre todo un excelente resultado entre los jóvenes, con un 23% de cuota de pantalla media.

Hasta la gala final llegron solamente cuatro de los miles de aspirantes que probaron suerte en «La Voz»: María Espinosa del equipo de Luis Fonsi, Ángel Cortés del «Team Paulina», Andrés Martín de parte de Pablo López y Javi Moya como pupilo de Antonio Orozco. Los cuatro participantes se juegan la grabación de un disco con Universal Music, además del prestigio de llevarse la medalla de oro de un talent show como el de Antena 3.

Para una noche tan especial, además de las actuaciones de los finalistas estaban previstas las actuaciones de los asesores de los coaches (Miriam Rodríguez, Karol G, David Bustamante y Antonio José) además de las visitas de Alejandro Sanz, Melendi, Manuel Carrasco, Sebastián Yatra y Juanes. Antes de que comenzasen a desfilar los aspirantes por el escenario, «La Voz» mostró los porcentajes ciegos de las votaciones: 26 %, 42 %, 13 % y 19 %.

«Que gane el mejor, el que el público quiera que gane», dijo Orozco en cuanto tomó la palabra. La primera actuación de la noche corrió a cargo del dúo formado Andrés Martín, del equipo de Pablo López, y la asesora de su coach, Miriam Rodríguez. La canción que escogieron fue «Mejor sin miedo», y consiguieron transmitir una gran energía sobre el escenario. «Andrés debería ganar, pero sobre todo debería ganarse un hueco en vuestra memoria», defendió López a su candidato.

El segundo turno fue para María Espinosa, del equipo de Fonsi, que tuvo la suerte de cantar junto a Alejandro Sanz uno de sus temas, «Mi persona favorita». Como no podía ser de otro modo, la actuación cautivó a público y coaches. «Hace tiempo que no celebro ni Nochebuena, ni Fin de Año. Solo celebro cuando Alejandro Sanz saca un disco u organiza un concierto», comentó Pablo López cuando se bajaron del escenario.

Para cambiar de tercio tocó un número individual, y fue Ángel Cortés el responsable de romper el hielo en solitario. El del equipo de Paulina cantó «Unchained melody», de The Righteous Brothers. «Ha sido una canción elegida por él y lo hemos dejado. Ha sido Ángel y ha sobrepasado mis expectativas», contó la mexicana. Una vez que Cortés terminó su actuación «La Voz» volvió a mostrar los porcentajes ciegos de las votaciones: 21 %, 35 %, 22 % y 22 %.

Luego se dejó ver Javi Moya, el finalista de Orozco, para cantar junto a Karol G «Dicen». «Estoy encantada de tener la oportunidad de cantar con gente de tanto talento», aseguró la asesora de Orozco. Tras la pareja volvió a saltar a la palestra Andrés Martín, esta vez en solitario, para cantar «When a man loves a woman» de Michael Bolton. «Jamás me imaginé llegar a la final de "La Voz"», confesó el aspirante, «pero estoy muy orgulloso de representar a los músicos callejeros».

López tomó la palabra para hablar sobre la experiencia que vivió esta semana junto a Andrés tocando en el metro de Madrid. «Hacía 17 años que no tocaba en el metro, y le llamé para comentárselo y lo aceptó con la naturalidad que él tiene», recordó el coach, «si no somos callejeros, no somos músicos». Por tercera vez en la noche pudimos ver los porcentajes ciegos de los votos: 22 %, 30 %, 26 % y 22 %.

Acto María Espinosa se subió a la palestra por segunda vez, y lo hizo de nuevo acompañada. Esta vez por Bustamente, el asesor de su coach, junto a quien cantó «Héroes», una canción de su último disco. Luego Ángel Cortés, del equipo de Paulina Rubio, cantó con Antonio José «A dónde vas».

Para amenizar un poco la gala, Pablo López se atrevió a salir al escenario y ponerse al piano. «Voy a tocar un poco una canción que he escrito», anunció el malagueño, «que me perdone la gente que trabaja en mi equipo. Esta canción solamente la ha escuchado Antonio Orozco». «¡Está como una cabra!», se burló este último. López tocó solamente unos compases del tema en cuestión, titulado «Me conocen».

Tras este pequeño parón volvió la dinámica de las actuaciones. Le tocó a Javi Moya cantar junto a Manuel Carrasco, coach ganador de la anterior edición de «La Voz», «Déjame ser». Luego le tocaba el turno a María Espinosa, la única finalista mujer. «Es una gran responsabilidad haber llegado hasta aquí», decía antes de cantar, «no quiero fallarme a mí pero tampoco a mi familia». Fonsi la tranquilizaba diciéndole que «pase lo que pase te vas con la cabeza bien alt. Has hecho un gran trabajo».

La canción que Espinosa había elegido era «Amiga mía» de Alejandro Sanz. Fonsi, con los ojos vidriosos, elogió su talento, su fuerza y sensibilidad sobre el escenario. «Ella canta y actúa como es», dijo Bustamante, «ella ha nacido para estar ahí».

La última actuación en solitario de la noche corrió a cargo de Javi Moya, que antes de salir a cantar confesón que «me siento ya ganador, pero si ganase La Voz daría sentido a muchos años de lucha». La canción que eligió para el momento fue «El sitio de mi recreo» de Antonio Vega, con la que consiguió meterse al público en el bolsillo. «Eres una inspiración para mucha gente», le dijo Orozco, «hay mucha gente siguiéndote y mucha gente a la que le importas. Enhorabuena porque eres un artista en toda regla».

Por última vez antes de que cerrasen las líneas se pasaron los porcentajes ciegos de las votaciones: 28%, 30%, 22% y 20%. Tras unos minutos de tensión, Eva González anunció que Andrés Martín era el ganador de «La Voz». «Quiero dedicar este triunfo a mi familia, a mi pueblo en Extremadura y a la música», dijo antes de subirse de nuevo al escenario para repetir con «When a man loves a woman».