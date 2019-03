Andrés Iwasaki vuelve a sorprender en «La Voz» con una atrevida versión de «Ojalá»

Actualizado 05/03/2019 a las 00:54

Tras haber sido selecionados en las audiciones a ciegas, los concursantes de «La Voz» volvieron a subir este lunes al escenario. En total iban a ser diez actuaciones, cinco del equipo de Pablo López y cinco de Paulina Rubio, de las cuales cada coach debía quedarse con dos. Los asaltos de «La Voz» se estrenaron la semana pasada como el programa más seguido, con un 19,1% de share y 2.562.000 espectadores en sus dos primeras galas.

Por el equipo de López, que estaba asesorado por Miriam Rodríguez, se subieron a cantar Andrés Iwasaki, Lola Jiménez Auba Estela, Hannah Labotka y Fran Arenas. En el bando de Paulina competían Susana Montaña, Jenny Rospo, Ángel Cortés, Mark Wayne y Rosco.

Rompió el hielo de «La Voz» Auba, que contó que quería «transmitir todo lo que siento e intentar cantar y contar esta historia, mi historia, que es lo más importante». Su apuesta para esa noche tan especial fue «Aunque tú no lo sepas», de Enrique Urquijo y Los Problemas. La noche empezó con un listón bien alto, tanto que Antonio Orozco se puso a llorar al escucharla: «Es lo más bonito que he escuchado nunca en la vida. Ha pasado mi vida a cámara lenta. Hay algo que es imposible de poder describir, que es lo relativo del tiempo. Tu música y tu voz habéis detenido al tiempo, y mi vida ha pasado lentamente por mi mente».

Auba le cedió el testigo a Fran Arenas, que llegó para cantar «Es mi soledad», de Antonio Orozco. El público se entregó durante el espectáculo, pero la más entusiasta fue Karol G, asesora de Orozco: «No puedo opinar objetivamente de tu actuación. Me has vuelto humana, no asesora. Me siento pequeña con tanto talento y tantos artistas. Estoy quebrada por dentro».

En tercer lugar actuó Lola Jiménez, que interpretó «The house of the rising sun» de The Animals. La penúltima en subirse al escenario fue Hannah Labotka con su «When we were young» de Adele, que consiguió los elogios de Paulina Rubio: «Me encantas desde el principio. Tienes una voz muy original, eres perfecta».

Para cerrar la ronda del equipo de Pablo López salió a la palestra Andrés Iwasaki, el aspirante que en la primera ronda demostró un talento descomunal. En su primera aparición cantó una versión al piano de «Is this love» de Bob Marley, y para la fase de audiciones escogió una atrevida versión de «Ojalá» de Silvio Rodríguez.

Ya desde los primeros compases los coaches mirabana Iwasaki embalasados, fascinados con la fuerza de su voz. En cuanto acabó todos se pusieron en pie para aplaudirle. «Qué bonito es el poderío que tienes», le felicitó López. Mimi se sentó junto al cantante y, mirándole a los ojos, le dijo que no iba a «cansarse de pedirte más canciones, porqu eres maravilloso». Orozco le felicitó por su «sensibilidad muy especial».

Luego Pablo López se retiró a deliberar y fichó para su equipo al primero y al último en actuar, es decir, a Auba y a Andrés Iwasaki.