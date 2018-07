Andrés Iniesta carga contra «Deportes Cuatro»

Actualizado 26/07/2018 a las 11:56

A Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y ahora integrante del Vissel Kobe en Japón, no le han gustado las formas de «Deportes Cuatro» al abordar de manera sensacionalista una noticia concerniente a su persona. El futbolista albaceteño acaba de estrenarse en la liga nipona con «mal pie» al ver perder a su equipo. Lo ha hecho tras haberse despedido definitivamente de la selección nacional y la competición mundial.

El programa de Cuatro decidió que era noticia que Iniesta luciera la bandera española en el país nipón con las mismas botas que había usado en el Mundial de Rusia. Un detalle que –según el programa– nunca había tenido durante su trayectoria profesional en el equipo catalán. En palabras de «Deportes Cuatro», el jugador «siempre ha querido alejarse de la vida política». Iniesta no ha dudado en criticar a través de Twitter la información: «Hasta estando en Japón buscando una polémica sin sentido...».

Hasta estando en Japón buscando una polémica sin sentido... 👏👏👏https://t.co/eE2Ege5RL6 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 24 de julio de 2018

Los antecedentes

No es la primera vez que «Deportes Cuatro» recibe reprimendas por su tratamiento informativo. Durante el pasado mes de abril, con motivo del accidente que había sufrido el futbolista del Albacete Balompié Pelayo, uno de sus conductores no dudó en afirmar que «el futbolista estaba siendo tratado de depresión según algunas informaciones no contrastadas». Algo que no agradó ni a los habituales espectadores ni a los seguidores del Albacete Balompié.

A principios de año dos equipos de Primera División como el Sevilla y el Español también cuestionaron la labor informativa del formato por magnificar los insultos por parte de la afición sevillana a uno de sus exjugadores.

Iniesta no ha sido el primer jugador en criticar a título personal el «modus operandi» de «Deportes Cuatro». Ya en 2015, cuando «Los Manolos» continuaban reinando en Cuatro, el jugador del Barcelona Dani Alves reprobó su favoritismo hacia el Real Madrid y la poca atención prestada al equipo catalán: «Es una vergüenza lo que hacen "Los Manolos", me da vergüenza ajena».

Fuera del ámbito futbolero, el motociclista Marc Márquez también reprendió al formato por una noticia sobre «el gesto fuera de lugar» que el piloto de MotoGP supuestamente había tenido en el homenaje a Ángel Nieto.