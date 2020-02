Andrea se quita el colgante; Fiama, el anillo

Actualizado 07/02/2020 a las 00:28

El noveno capitulo de «La isla de las tentaciones» arrancó con una Fiama dolida y llorosa. «Mi novio me ha engañado». Sí, se refería a Álex, con el que antes de pisar la arena del Caribe tenía planes de boda. «Qué margen de duda, no hay duda», contestaba la muchacha cuando la intentaban consolar argumentando que quizá lo de su novio no era lo que parecía. En todo caso, cuando Mónica Naranjo le ofreció ver imágenes de Álex y ver para creer, ella se negó: «Has venido aquí a saber», le reprochó la cantante en la hoguera, en presencia de las otras cuatro chicas protagonistas.

Joy echó más leña al fuego de esta relación cuando contó que Fiama lo considera a él «el chico 10». «No entiendo que está haciendo todavía con Álex», dijo a cámara, en unas imágenes que el novio vio y aguantó. «Confío en ella», respondió tajante.

Mónica Naranjo anunció a continuación a Álex que iba a ver «imágenes muy duras». Lo que vio, vía vídeo, fue a una Fioma desquiciada. «Mi novio, la persona con la que me voy a casar, me ha fallado», lamentaba a grito pelado ella, que se llegó a quitar el anillo: «¡El anillo, no!», clamó, camisa abierta, pantalón roto, Álex. Anunció que se iba a verla, pero finalmente volvió a su sitio y aguantó el tipo, dolido pero sentado.

«Lo único que he hecho es amarla y respetarla», reflexionaba voz en alto, antes de negar que hubiese encargado a Julián la labor de vigilarla en Villa Montaña.

A estas horas de la noche otra pareja en crisis es la de Andrea e Ismael. Con una excusa un tanto llamativa y que fue motivo de mofa en Twitter («viendo lo que está haciendo Ismael»), ella decidió quitarse el colgante que antaño la unía a la pareja que conoció en «First Dates» y que tenía cuando llegó –llegaron– a la isla. «Llega un punto en que pienso más en ti que en él», le confesó a Óscar, antes de desprenderse metafóricamente de su pasado en forma de colgante. «Era lo que estaba buscando desde que empecé a conocerla», mostró su orgullo Óscar por ese simbólico triunfo. Fue Mónica Naranjo la que tuvo que recordarle a Andrea, que parecía haberlo olvidado, que se sentía traicionada por Ismael pero que sin embargo ella dormía con Óscar, y que quizá por ello no tenía que ser tan quisquillosa. «Yo he hecho lo que me ha apetecido, pero él también ha hecho sus cosas», se defendió rauda Andrea ante el zasca de la Naranjo, en alusión al tonteo de Ismael con la otra Andrea, la soltera. El muchacho se revolvió: «Ismael es un chico fiel, respetuoso y leal», dijo, hablando de él en tercera persona, a lo Indurain, antes de quejarse de que en el programa se estaba viendo a una Andrea que él no reconocía.

Fiama: "Me retumba eso de 'en cinco meses te vas a casar, ¿En serio?'" https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/bKQGGx1VvW — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 6, 2020

¿Cómo acabará la noche?