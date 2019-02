Actualizado 26/02/2019 a las 21:45

Este martes, «El programa de Ana Rosa» recibió la visita de Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos y segunda al mando de la formación morada tras su marido, Pablo Iglesias. En el espacio de Telecinco, Ana Rosa Quintana y Montero pasaron revista a diversos temas de actualidad política y social, como la marcha de Íñigo Errejón del partido político o la huelga feminista del próximo 8 de marzo.

Aunque también charlaron acerca del comentado «desplante», como lo calificó Ana Rosa, que los dirigentes catalanes Ada Colau y Quim Torra tuvieron hacia el Rey Felipe el pasado domingo en el Mobile World Congress 2019, que se está celebrando estos días en Barcelona. Ninguno de los dos asistió al besamanos del monarca, algo que Montero defendió. «Me parece que la alcaldesa [Colau] lo hace bien. Que decida ausentarse de un acto arcaico que es besar la mano a un señor al que, por cierto, no ha elegido nadie democráticamente, me parece una cuestión legítima», espetó la dirigente de Podemos en ese sentido.

Instantes después, Ana Rosa la corrigió, sin dar crédito a lo que escuchaba. «Por favor Irene, nadie le besa la mano al Rey. No se le besa, se le da la mano», contestó, antes de irmás allá. «Lo que han tenido Torra y Colau es, fundamentalmente, un acto de mala educación. Un representante político, como tú o Pablo [Iglesias] tienen que estar donde tienen que estar. Porque tú no eres tú, sino la representante de muchas personas.», argumentó. Aunque Montero seguía a a lo suyo. «A mí me parece de más mala educación que [el Rey] no concede entrevistas a ningún medio de comunicación. No se expone al juicio de los periodistas». Pero Ana Rosa volvió a contradecirla. «Él Rey reina pero no gobierna. No puede opinar de las cosas públicas. Para eso, está el presidente del Gobierno», señaló.

Aunque la respuesta de Ana Rosa fue más allá. «Tú estás poniendo en cuestión la Constitución y vuestra obligación como políticos es cambiarla. Soy muy respetuosa con lo que han escogido los españoles. En este momento el jefe de Estado es el Rey, y como tal, le tengo un respeto profundo», remarcó la presentadora ante el estupor de Montero.

En una entrevista en la que la dirigente de Podemos aseguró que su partido ya ha «pasado página» tras la salida de Errejón del partido, lo que ha calificado de «golpe doloroso», ambas mujeres también tuvieron tiempo de hablar sobre la huelga feminista. «Espero que nos veamos como el año pasado», dijo Montero, aludiendo a que el 8 de marzo de 2018 «El programa de Ana Rosa» no se emitió en televisión.

Una vez más, las palabras de Ana Rosa no fueron en consonancia con las de Montero. «Yo este año voy a estar aquí haciendo el programa. Ya tuve mi gesto y hay que ser responsable», recalcó. «Quiero hacerlo de otra manera y hacerlo contando lo que sucede. Aunque posiblemente nos veamos luego en la manifestación», agregó, antes de lanzar un último mensaje a Montero. «Iré a la manifestación si es feminista y de mujeres. Pero si se vuelve política, no iré. Este año hay elecciones y me da mucho miedo que se pueda utilizar la huelga feminista de forma política», sentenció la televisiva.

