Amaia responde a Tinet Rubira: «Nunca he querido distanciarme de 'Operación Triunfo'» El director de Gestmusic Endemol asegura que no estrenaron el documental «Una vuelta al sol» porque la cantante creía que podía perjudicar a su carrera musical

Play Televisión Actualizado: 12/05/2020 00:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El esperado documental de «OT 2017» finalmente no verá la luz. O eso ha dicho Tinet Rubira. El director de Gestmusic Endemol explicó que el motivo por el que este proyecto aún no ha visto la luz, pese a la expectación generada entre los seguidores del formato, es la protagonista del mismo. Amaia Romero tenía que haber estrenado «Una vuelta al sol» el pasado 1 de mayo, que iba a estar disponible en Amazon Prime Video. «Me da rabia y me siento mal por la imagen que he podido dar allí. Como infantil, inocente o igual tonta, como que no me entero de las cosas. Soy una persona que dice lo que piensa sin pensar», aseguraba la cantante en un adelanto del mismo; unas declaraciones que han servido como introducción para que Tinet Rubira explicara qué pasó con el documental.

Operación triunfo Más información

Tras dos años de espera, ha decido hacer pública la noticia. «Nosotros hicimos un documental de Amaia, el 'docutriunfo' como le denominan los fans. Realizamos un seguimiento desde que ganó 'OT' hasta Eurovisión. Pero nunca ha salido», dijo el productor ejecutivo del talent show de TVE en el programa «Popap» de Catalunya Ràdio. «Ella se sentía incómoda con esta etapa en la que estaba más perdida, y por eso no quería que saliese un año después», añadió.

Rubira también aseguró que decidieron «no sacarlo ni comercializarlo» para no interponerse en la trayectoria de la cantante. «En un momento dado, Amaia consideró que quería distanciarse de 'OT' y que si salía este documental coincidiendo con el lanzamiento de su disco podría perjudicar a su carrera», añadió. «Aun así, solo por el hecho de que pudiese pensarlo, lo hemos congelado y no lo hemos estrenado», matizó Tinet Rubira.

Un respuesta contundente

«Hola, Tinet Rubira. Yo nunca he querido distanciarme de 'Operación Triunfo'. Actué tres veces en 'OT 2018' y visité la Academia en las dos últimas ediciones. Os tengo mucho cariño. ¡Ojalá el docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido!», publicó la artista en su perfil de Twitter. Parece que las declaraciones de Rubira han enfadado y mucho a Amaia ya que esta no suele utilizar redes sociales, y menos para entrar en polémicas. Con estas palabras, la extriunfita aclaró que no reniega de su pasado y que recuerda con cariño su etapa en la Academia.