Álvaro Benito: «Con el Real Madrid me permito ser mucho más crítico porque es mi casa»

No hay muchos expertos capaces de ver el fútbol y de contarlo con la claridad de ideas que demuestra Álvaro Benito en Movistar+ . Antes de cumplir los 20 años era titular en el Real Madrid y antes de los ... 20 sufrió con la selección sub 21 la terrible lesión que terminó por alejarlo del balón, cuando viajaba hacia el estrellato en el mismo vagón que Guti y Raúl , entre otros.

La vida le dio luego nuevas oportunidades, en la música, con el grupo Pignoise , que vive una segunda juventud, y otra vez cerca del césped. «Si puedo tener una espinita clavada es no haber visto cómo habría sido mi plenitud como futbolista», confiesa. «Me habría gustado saber dónde estaba mi techo, porque era un niño todavía, un niño que apuntaba alto pero que no estaba ni cerca de la plenitud, que llega con 24 o 25 años. Pero no cambiaría nada. He sido muy feliz».

En su trabajo actual, Benito se ha ganado el reconocimiento de los aficionados, no solo por sus análisis posteriores, sino por la labor más compleja de narrar los partidos, cuando el corazón late más deprisa y hay miles de espectadores con la escopeta cargada, pendientes de la menor 'desviación ideológica'. «Mi fuerte es precisamente el directo, reaccionar en tiempo real» , confirma el exdeportista, que responde con generosidad en una entrevista que, por los avatares tecnológicos, tuvo partido de ida y de vuelta.

En tu moviola personal, ¿sigues repasando las jugadas o los momentos clave de tu lesión?

A los futbolistas nos sucede que tenemos grabados algunos momentos hasta el final de nuestros días. Algunos se acuerdan de todos los partidos y de detalles increíbles, hasta de juveniles. Lo de la lesión, no. Hay cosas que se graban y otras no; no sabes por qué. Y claro, muchas noches sueño que juego al fútbol. El que nace futbolista muere futbolista.

Como heredero parcial del puesto de Michael Robinson, seguro que también te acuerdas mucho de él, aunque vuestro estilo no tiene nada que ver.

Asumí ese puesto siendo siempre consciente de que Michael es insustituible. Soy de una generación que ha crecido escuchando su voz contando el fútbol. Competir con él era una derrota segura. Su legado permanece y yo hago otra cosa, que es contar el fútbol como sé. Creo que lo veo bien y que sé transmitirlo.

Eres entrenador y muchos colegas han sido también comentaristas. ¿El puesto es un buen escaparate para conseguir contrato en un gran equipo?

Nunca sabes lo que te va a deparar la vida. Llegué aquí sin haberlo buscado. Lo disfruto y me gusta. Me resulta cómodo y fácil de hacer, pero para que deje esto y me ponga a entrenar tiene que llegar una oferta irrechazable. Es improbable. Ahora que llevo tiempo sin entrenar, es más difícil. Si llega, lo tendré que pensar muy bien.

Saber comentar bien no es suficiente para ser un buen entrenador, que quizá sea un trabajo aún más incomprendido.

No tiene nada que ver. Lo difícil es estar en el verde. No digo que lo que hacemos nosotros sea fácil, pero no tiene parangón. No tenemos la presión del resultado. Nuestras decisiones no tienen consecuencias graves de cara a un colectivo o un club. Como entrenador, a veces te juegas muchísimo. Y el día a día, manejar todas las situaciones de liderar a un grupo de 25 personas, creo que es la parte más difícil. Luego, el trabajo de entrenador es de los pocos donde incluso haciéndolo todo perfecto y dedicándole 14 horas al día no te aseguras el éxito e incluso puedes fracasar, porque hay cosas que no dependen de ti. Es uno de los trabajos más injustos y más ingratos y que la gente menos valora. El propio aficionado y el mundo del fútbol en general no son conscientes de lo que implica. En parte, también es por culpa del gremio. Los entrenadores son muy herméticos y no enseñan todo lo que conlleva el oficio.

Dices que comentar no tiene consecuencias graves, pero tú perdiste el trabajo de entrenador por unos comentarios después de un partido. ¿Te arrepientes de algo?

No, porque siempre he sido honesto. Siempre he dicho lo que he pensado. Con el Real Madrid me permito ser mucho más crítico porque es mi casa. Me he tomado alguna licencia porque es el club de mis amores y nadie puede pensar que yo quiero hacerle daño. Siempre le voy a desear el bien, en cualquier circunstancia, suceda lo que suceda. Por eso pienso que puedo ser crítico o lo pensé en aquel momento duro, después de perder un clásico y cuando estábamos todos fastidiados. Yo me sentía así, con libertad de ser crítico deportivamente, así que no me arrepiento porque estaba haciendo mi trabajo de comunicador o analista, que también debo hacer con honestidad. Creo que el camino de la vida es hacia adelante.

«Entiendo los sentimientos pasionales y que a veces la gente no ve más allá de lo que sucede con su escudo, pero no lo puedo controlar» Álvaro Benito

Tu trabajo, por otro lado, está especialmente expuesto a las críticas de los aficionados, que no suelen ser el colectivo más racional. ¿Es inevitable meterse en problemas si no se satisfacen sus instintos?

Para mí, meterse en problemas son otras cosas de la vida. Entiendo lo que supone el fútbol y estar en un lugar de tanta exposición como tengo yo. Entiendo esos sentimientos pasionales e incluso irracionales a veces y que la gente no ve más allá de lo que sucede con su escudo, pero no lo puedo controlar. Yo siempre he intentado preocuparme y ocuparme de lo que puedo controlar. Para algunos, mis comentarios no serán nunca lo suficientemente madridistas y para otros no serán suficientemente no madridistas. Todo el mundo conoce mi pasado, pero a la hora de comentar yo voy sin camiseta, digo lo que veo y me parece y ya está. No me supone ningún problema.

Algunos pueden ver una pequeña contradicción en ir sin camiseta pero luego ser más crítico con tu equipo.

Creo que es coherente porque todos saben que soy del Madrid. No es lo mismo comentar un Real Madrid-Atlético de Madrid que un Real Madrid-Liverpool, cuando me dejo llevar un poco más por mi camiseta blanca. Es de sentido común. Al final, claro que en mi casa me siento con más libertad que en las ajenas. Es normal. Debo hablar con más prudencia de los otros equipos porque la gente sabe mi pasado. Los que me conocen saben lo madridista que soy, pero aunque mi comentario pueda ser más crítico o más hiriente contra el Real Madrid, que no suele ser mi estilo, jamás le desearía nada malo. Yo lo que quiero es que el Madrid gane siempre.

Se agradece el tono general que se mantiene en los programas de Movistar+, de conversación y discrepancia sana. ¿En alguno de los sitios en los que has colaborado han intentado modularte de algún modo o que representaras un papel?

En absoluto. Nunca en mi vida. Es algo que no toleraría. Estoy muy agradecido a todos los lugares donde he trabajado. Josep [Pedrerol] siempre se portó fenomenal y respetó mi espacio y mi parte más futbolística de análisis del juego y le estaré agradecido porque fue quien hizo que el gusanillo del fútbol reapareciera en mí. Igual en la cadena Ser y ahora en Movistar. Tampoco me he tenido que crear nunca ningún tipo de personaje. Todo ha salido de forma natural.

Dices que las polémicas del fútbol no te interesan, pero puede que sea justo lo que más atrae a una buena parte del público.

Eso no lo puedo decidir yo. Mi labor y mi fortaleza están en analizar el juego. No soy árbitro y tampoco creo que sea tan importante que un comentarista diga si una jugada le parece penalti. Hay muchas jugadas que se prestan a la interpretación y yo obviamente digo lo que me parece, pero no es una de las cosas prioritarias. Yo preparo muy bien los partidos, estoy muy concentrado en visualizar por dónde pueden ir los derroteros y es lo que me preocupa. Si a algún consumidor de la Liga solo le interesa si hay mano o no, es respetable, pero no puedo hacer nada.

¿Cómo preparas los partidos?

No al nivel de un entrenador, que es un detalle mayúsculo. Yo conozco muy bien a los equipos, sé como trabajan los entrenadores, veo todos los partidos de la jornada o una buena parte, no todos completos, e intento saber con qué jugadores llegan, todo lo que se comenta en la prensa local, el informe de los datos de todos los equipos... Al final, el fútbol siempre te sorprende, pero debes tener herramientas para apoyarte en lo que ves en tiempo real.

En el fútbol, puedes pasar de ser héroe a villano en unas horas, como hemos visto hace poco con Zidane. ¿Alguna vez has sufrido la ira de los aficionados?

En absoluto. La gente que se acerca suele ser amable. Tampoco mi nivel de fama tiene que ver con el de esta gente. Yo puedo hacer una vida absolutamente normal. Sí se acercan a veces para decirte que les gusta cómo comentas, pero poco más. No me condiciona la vida. Aparte de que nunca he ejercido de famoso, ni cuando era jugador. Siempre distingo entre los que son conocidos por su trabajo y además ejercen de famosos y los que no. Yo elegí ser de los que no.

Eso podría ser una mala decisión en términos económicos. Tener notoriedad puede ser bueno para conseguir un contrato mejor.

No creo que a mí se me valore por ser más o menos famoso. A lo mejor para ir a 'Gran Hermano' sí, pero para esto tienes que ser un buen profesional y mantener cierto nivel de discreción y seriedad. Así me han educado a mí. Lo que la gente percibe de ti es importante.

En 'Gran Hermano' cuesta imaginarte, pero hay otros programas como 'MasterChef'...

No, la verdad es que como no fomento esa parte de personaje, por así decirlo. Oye, que lo respeto mucho. Ahí está Juanma Castaño . A mí, como no me gusta cocinar… Aunque nunca se sabe, pero no me siento cómodo en algo que no sea mi ámbito.

Volviendo a tu terreno, ¿cómo ves a España en la Eurocopa?

En el fútbol es muy complejo hacer vaticinios. La realidad es que estamos en periodo de reconquista y no en las quinielas de favoritos. Tenemos un equipo joven y es impredecible ahora mismo su nivel en los días grandes, en unos cuartos de final. Sí hay talento joven, que todavía necesita escalar ese último peldaño de estatus internacional, donde realmente se nos respete. Pero como es un campeonato corto y con eliminatorias a un partido, creo que las diferencias, salvo con Francia, que tiene un poco más, no son grandes. No estamos tan lejos de Portugal ni Inglaterra ni Alemania y les podemos ganar perfectamente a un partido. Creo que hay que ser optimistas.

¿Te duele que vaya ningún jugador del Real Madrid convocado?¿Condiciona de algún modo tu apoyo a la selección?

Me gustaría que fueran todos los jugadores del Real Madrid posibles, pero yo siempre he apoyado a la selección y, por supuesto, seguiré haciéndolo. Luis Enrique me parece un gran entrenador y hay chicos con talento. Vamos a ver.

¿Ancelotti también te gusta?

Claro que me gusta. Mantenerse 25 años en la élite es casi imposible. Es el único entrenador en activo con tres Champions, junto con Zidane. No valorar la figura de Carlo es no conocer lo difícil que es el camino recorrido por él. Además, conoce ese asiento más allá del verde, que también es complicado. Se ha optado por una solución continuista, que puede ser o no acertada, pero al final lo único que vale a cualquier entrenador de distinto perfil, con más o menos experiencia, es ganar. Podemos hablar claro sobre Ancelotti, pero al final se le exigirá lo que a todos, ganar.

¿Has visto 'Reyes de la noche'?

No.

De Julio Iglesias, que también dejó su carrera por una lesión, se hizo una película, 'La vida sigue igual'. ¿La tuya da para ser llevada a la pantalla?

Yo creo que para película no da, pero mi vida ha sido curiosa, sin duda, e inesperada. Creo que soy un ser humano más completo, que sabe pisar más hondo y sentir las pisadas y conocer la vida desde muy joven, los sinsabores que tiene esto. Saboreas más las cosas. Y ahí sigo, con la mente muy abierta e intentando aprender siempre cosas nuevas con la máxima ilusión.