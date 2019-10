Alicia en el maravilloso país de la ficción sonora

Actualizado 13/10/2019 a las 00:59

«Los niños nos han sorprendido gratamente. Son participativos y, a diferencia de lo que decía Hitchcock, no son nada conflictivos» comenta a ABC Benigno Moreno, director de «Alicia en el país de las maravillas», en un descanso de los ensayos. El clásico es la nueva ficción sonora que se estrena mañana, a partir de las 18.00, en RNE, Radio 3, RTVE.es y en la web de Clan.

El espectáculo también se puede seguir en vivo en La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid. Veintiséis personajes son interpretados por 14 actores, encabezados por Lucía Caraballo («Estoy vivo»), que presta su voz a la protagonista.

Esta historia es «muy visual y nuestro reto está en conseguir llegar a los oyentes a través del sonido», explica Moreno sobre un texto «intemporal y con un lenguaje actual». De hecho, la obra se aleja de los convencionalismos del siglo XIX y convierte a Alicia en una niña moderna y resuelta, todo ello «sin perder un ápice del espíritu de la obra original».

El personaje creado por Lewis Carroll en 1862 participará en una carrera loca, nadará en un mar de lágrimas, jugará al ajedrez viviente, asistirá a la hora del té con el sombrerero loco, será testigo en un juicio absurdo, conocerá a un gato muy especial y se cruzará con un conejo blanco con bastante prisa, entre otros personajes.

Esta ficción, como ya se hizo con «Platero», está «dedicada a los más pequeños de la casa, aunque también la podrán disfrutar los mayores». «Nuestro gran reto es demostrar que la radio también puede atraer a los niños. No hace falta que tengan una pantalla delante y ayudarles a despertar la imaginación», comenta Benigno Moreno.

Para Lucía Caraballo, esta Alicia es su primer trabajo para una ficción sonora. «Estoy disfrutando mucho, ya que de niña me encantaba su historia y me siento muy identificada con ella», afirma. Sobre esta primera experiencia radiofónica, comenta que «flipa» con sus compañeros por cómo son capaces de crear los personajes solo con la voz- «Soy actriz visual y esta ficción me está permitiendo aprender a poder actuar simplemente con la voz», añade.

Una de las mayores dificultades es cuando en la misma escena se juntan varios personajes, como la carrera loca o la hora del té con el sombrerero loco. «Aunque no te toque hablar, tienes que estar emitiendo sonidos porque aún formas parte de ese momento... Es alucinante y estoy recibiendo un curso intensivo. Estoy totalmente emocionada, disfrutando de una gran experiencia».