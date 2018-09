Alfonso Arús: «Volver a la tele generalista me ha costado dos años de negociaciones»

Actualizado 04/09/2018 a las 13:16

Alfonso Arús, con más de 35 años de radio y televisión a sus espaldas, estrenó el lunes en La Sexta (de 7.30 a 11.00) el programa «Arusitys». El presentador afirmó en la presentación que se sentía como «el telonero de los Rolling Stones o, lo que es lo mismo, de Antonio García Ferreras».

«Arusitys», destaca su presentador, es un programa totalmente en directo: «Cada día es como una página en blanco. Nunca he trabajado con guion. Durante los últimos 16 años hemos hecho un programa que era una alternativa a los informativos. Nosotros informamos, pero también entretenenemos estando al pie de la actualidad. Nuestra intención es romper con los formatos que hay ahora en esa franja y ofrecer algo diferente».

Arús tampoco piensa perder su habitual toque gamberro, aunque matiza: «Sé donde estoy. Abordaremos la actualidad, pero desde un punto de vista divertido». Tampoco quiso adelantar demasiadas cosas, «porque después todos somos esclavos de lo que decimos en nuestras presentaciones». Puso dos ejemplos: «Cuando se presentó “Hechos reales” se dijo que iba a recordar los grandes asesinatos de la historia y ahora es otra temática bien distinta... Otro caso es el de “Ya es mediodía”, presentado como una tertulia política y ahora hablan de otros temas y tienen a Alba Carrillo».

Alfonso Arús confiesa que las negociaciones para volver a una cadena generalista le han costado cerca de dos años. «Había varias opciones y una de ellas era para el fin de semana», comenta. Sobre su decisión por Atresmedia en detrimento de Mediaset, aseguró: «Aquí me han dado la posibilidad de hacer lo que yo he querido con mi gente y mi productora. A mis 57 años no quería cambios. Mediaset es una gran casa, pero no me ofrecía lo que yo quería».

Presencia femenina

«Arusitys» recoge el espíritu de «Arucitys» de 8TV y lo adapta al sello de identidad de La Sexta, confiriéndole un tono entretenido, pero más pegado a la actualidad y al desarrollo de los acontecimientos en directo. Alfonso Arús aterriza con un gran equipo de colaboradores en el que las mujeres tienen una destacada presencia y un papel relevante. Angie Cárdenas, María Moya y Rebeca Rodríguez serán tertulianas de plantilla y se encargarán de dar unión a secciones temáticas puntuales como series de televisión, inventos, niños...

Además, desde la redacción de informativos de La Sexta, Paula del Fraile avanzará cada día a modo de titulares la actualidad de cada jornada. Como comenta Arús, «estas noticias se desarrollarán en profundidad por Antonio García Ferreras en “Al Rojo vivo”. También entrará, al minuto, en cuanto se produzca una noticia de interés, que justifique una conexión de urgencia», comenta Arús.

Desde el plató, Víctor Amela y David Broc informaran de las noticias más importantes de la televisión, Claudia Garrido dará la situación del tráfico y Carlos Quílez será el encargado de contar los sucesos más destacados de la jornada. Por su parte, Marc Redondo dará las tendencias meteorológicas del día, Lorena Vázquez contará todo lo que se cuece en el área de sociedad, mientras que Evelyn Segura nos acercará al mundo de la naturaleza y el medio ambiente y Tatiana Arús pondrá al espectador al día de todo lo que circula por las redes sociales.

Sobre este asunto, Arús comenta que «es una especie de medio integrador entre el espectador y el programa, pero hay que emplearlo primero con cabeza, seguido de paciencia y comprobando las fuentes». Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla” realiza por su parte, con su habitual sentido del humor, un particular «1x1» mostrando los rostros del día. Por último, María Estévez corresponsal de ABC en Los Ángeles, realizará una radiografía de todo aquello que se cuece en Hollywood, sin olvidar a Leonor Lavado, que se desdoblará en mil personajes que, seguramente, dirán aquello que nunca se atrevieron a decir.

Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, remarca que este es «un programa muy rodado y que busca trasladar el espíritu de los morning shows de la radio a la televisión». Mario López, director de La Sexta, añadió que con la incorporación de Alfonso Arús sentía una doble satisfacción. «Personal y profesional, ya que lo admiraba desde pequeño y ahora estamos muy felices porque vuelve a casa con esta apuesta».