Alfonso Arús lanza un «dardo» a Telecinco en su llegada a La Sexta

Actualizado 30/08/2018 a las 10:26

Durante la presentación ante los medios de «Arusitys» (07.30 h), el nuevo programa matinal de La Sexta que arranca el próximo lunes 3 de septiembre, su presentador Alfonso Arús no dudó en hacer gala de su particular «humor» y sinceridad. Tal y como recoge «Vanitatis», el periodista –excuñado de Javier Cárdenas– realizó una serie de declaraciones sobre Telecinco, cadena con la que llegó a negociar su contratación.

«No me atrevo a adelantar muchas cosas porque después todos somos esclavos de nuestras presentaciones. Cuando se presenta "Hechos reales" se hace como un programa que va a contar, a recrear, los grandes asesinatos de la historia, y ahora aparece don Juan Carlos cenando con Alicia Koplowitz. O cuando se presenta "Ya es mediodía" lo hace como una tertulia política, y a los dos días aparece Alba Carrillo. Puedes pensar que será la nieta de Carrillo, pero no, no tiene nada que ver», afirmó.

Presentación

Alfonso Arús se considera un «hombre de radio» pero desde 2002 se ha consagrado a la televisión con «Arucitys», un programa que emitía la cadena catalana 8TV y que ahora da el salto a La Sexta para imprimir «ritmo radiofónico» a las mañanas, de lunes a viernes a partir de las 07.30 horas.

Cambia una consonante para ser «Arusitys», pero el espíritu se mantiene, asegura a la agencia «Efe» su responsable, por lo que combinará contenidos propios del magacín con lo que imponga la actualidad informativa, que a partir de las once desarrollará en profundidad Antonio García Ferreras en «Al rojo vivo».

El programa, que arranca el 3 de septiembre, abre un nuevo género para las mañanas televisivas que La Sexta ha bautizado como «humorning de actualidad» y del que Arús dice que «sin ser un espacio de humor, sí va a pretender que la gente encare el día con buen humor e informada», aunque reconozca que la actualidad impone noticias que «invitan a no levantarse».

Angie Cárdenas, María Moya y Rebeca Rodríguez serán contertulias fijas en el plató del programa; Víctor Amela y David Broc informarán de las noticias más importantes de la televisión, Claudia Garrido dará la última hora del tráfico, Carles Quílez se encargará de los sucesos, Marc Redondo de la meteorología, Lorena Vázquez de la información de sociedad, Evelyn Segura de la medioambiental y Tatiana Arús de la última hora de las redes sociales.

También habrá espacio para los deportes y la economía, para entrevistas y conexiones desde Los Ángeles, imitaciones a cargo de Leonor Lavado, los servicios informativos de La Sexta se encargarán de la última hora y Miguel Ángel Rodríguez «El Sevilla», de puntuar las imágenes más impactantes del día, todo ello condensado en tres horas y media.

«Son contenidos propios de un programa-despertador pero a una velocidad y un ritmo superior a lo que vemos en España. No digo que sea mejor, pero es una puesta en escena diferente, más visual y más rápida» con respecto a los informativos y a los magacines con los que competirá.

El ritmo de la radio matutina con la imagen como soporte fundamental, resume Arús, que asume el reto de«"unificarlo» con su tono, siempre «optimista y vitalista».

Arús –que debutó en la radio y dirigió el programa «Arús con leche» y saltó a la televisión con el concurso humorístico «La casa por la ventana» (La 2, 1989)– ha estado al frente de «Arucitys» desde 2002 en la cadena catalana 8tv (antes CityTv) y no le apetece cambiar de formato en su regreso a la parrilla nacional.

«He tenido ofertas para hacer otros, pero la primera vez que yo he disfrutado de verdad haciendo televisión ha sido con "Arucitys" porque tiene un ritmo radiofónico», asegura.