Albert Rivera se enzarza con el director de información de TVE: «Deberían informar de la agresión a un policía grave y no decir que le ‘cayó’ una piedra»

Actualizado 20/10/2019 a las 18:41

El director de Información y Actualidad de TVE, Enric Hernández, se ha enzarzado este domigno en redes sociales con Albert Rivera después de que el candidato de Ciudadanos criticase un titular sobre los disturbios de Barcelona publicado por los Telediarios donde se hablaba de un agente herido porque «le cayó una piedra en la cabeza». «¿Cómo? ¿Que ‘le cayó’ una piedra? Los radicales le LANZARON una piedra a la cabeza para agredirle. Que el Gobierno intente minimizar la violencia separatista que estamos sufriendo no puede suponer que lo haga también la televisión que pagamos todos manipulando así la realidad?», contestaba Rivera indignado.

¿Cómo? ¿Que ‘le cayó’ una piedra? Los radicales le LANZARON una piedra a la cabeza para agredirle. Que el Gobierno intente minimizar la violencia separatista que estamos sufriendo no puede suponer que lo haga también la televisión que pagamos todos manipulando así la realidad. https://t.co/i5cJUy2ZE3 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 20 de octubre de 2019

Ante las críticas, el directivo de RTVE decidió sumarse a la polémica: «Estos días, por hacer su trabajo, los periodistas de @tve_catalunya están sufriendo pedradas, banderazos, insultos, vejaciones... Gracias por solidarizarse así con ellos, señor», añadía Hernández. Rivera, de nuevo, quiso responder al mensaje del nuevo cargo creado por Rosa María Mateo: «Sr director de Información de TVE: Me he solidarizado con todos los periodistas atacados por los separatistas, y lo sabe. Precisamente por ello deberían ustedes informar de la agresión a un policía grave y no decir que le ‘cayó’ una piedra del cielo. Discúlpese, es más fácil»

Estos días, por hacer su trabajo, los periodistas de @tve_catalunya están sufriendo pedradas, banderazos, insultos, vejaciones... Gracias por solidarizarse así con ellos, señor @Albert_Riverahttps://t.co/vh1jfeR7YU — Enric Hernàndez (@Enric_Hernandez) 20 de octubre de 2019

Apenas unas horas después del rifirrafe, la misma cuenta de los Telediarios que publicó el titular de la discordia escribió un mensaje de disculpas con aquellos que se hayan sentido «ofendidos» e insistió en que a lo largo de la jornada habían hablado de un policía «herido de una pedrada en la cabeza»