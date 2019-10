Actualizado 21/10/2019 a las 01:08

No es nada nuevo que entre Miguel Frigenti y Alba Carrillo no hay una buena relación, pero de nuevo se han superado los límites permitidos. Todo comenzó en el «debate» dominical, cuando «GH VIP» mostró el momento en el que, por segunda vez, Alba Carrillo pedía a su programa que echaran al colaborador.

Se encontraba Carrillo comentando las posibilidades laborales que se les abrían a los concursantes de «GH VIP» cuando salieran de la casa. «No se si me querrá Sonsoles o Sálvame», comentó Antonio David Flores. Ante esto, su compañera de encierro no dudó en confirmar que su perfil era necesario en los programas. «Pues necesitan chicos. El "Ya es mediodía" es el más deseado», dijo, sabiendo que otros compañeros de edición también estaban interesados en trabajar en el formato.

Pero es que, además, Alba Carrillo le dijo a Antonio David que tenía papeletas para entrar en el concurso. «Te digo una cosa, cuando yo salga Frigenti se va a la calle, que voy a meter presión», comentó Carrillo entre risas, algo que indignó al colaborador de «GH VIP».

Desde el plató, la madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, comentó que «le tiene un poco de fijación. Frigenti se siente muy dolido y muy dañado, pero solo recordar que el año pasado puso de patitas en la calle a Carolina Sobe. Hiciste los mismos comentarios de ella», dijo, haciendo referencia a cuando el colaborador pidió públicamente la expulsión de su compañera de programa cuando participó en «Gran Hermano».

«La gente es la que vota y echa. Es la audiencia, no yo», quiso defenderse Frigenti. «En la vida he pedido a nadie el despido de ningún compañero. ¡En la vida! Las dos jugáis muy sucio, y me da pena que haga un concurso tan lamentable. Tu hija está haciendo un concurso de mierda», sentenció.

Mientras el plató se caía en aplausos, Lucía Pariente continuó defendiendo a su hija a capa y espada en «GH VIP»: «Mi hija estará haciendo el concurso que a algunos les guste o no. Puede que no le guste a nadie, fenomenal. Saldrá por la puerta el jueves. Pero yo no te he llamado nada de lo que me has dicho a mi», terminó diciendo.

En cuanto pudo, Frigenti sentenció el tema antes de que Jordi González diera por cerrada la cuestión: «He vivido un episodio muy desagradable. Solo voy a decir que jamás, en mi vida, he dicho o he pedido que despidan a ningún compañero mío. Sobre todo soy buena persona. No he hecho nada salvo mi trabajo. Lleva insultándome día tras día y que me tenga que comer esta mierda en el plató... me parece vergonzoso».