Cada tarde, once personas concurren a «¡Ahora caigo!» para intentarse llevar el premio final del concurso de Antena 3. Presentado por Arturo Valls (y ahora, por Silvia Abril para cubrirle durante sus vacaciones), el formato sortea cada año un premio final de 100.000 euros en su última ronda, aunque lo cierto es que rara vez los aspirantes se atreven a ir a por él.

Por tanto, es habitual que los participantes decidan plantarse antes de la última pregunta, que es la que da acceso al premio final. Este miércoles, no obstante, no fue eso lo que sucedió y Alexis, el concursante que se encontraba en la trampilla central, se la jugó y retó al último aspirante de la tarde, Juanito, para tratar de llevarse los 100.000 euros.

Sin comodines, el aspirante no tenía margen de error en «¡Ahora caigo!», aunque tuvo que enfrentarse a una pregunta de lo más enrevesada: «¿Cómo se llama la mascota del Real Valladolid?». Entonces, el concursante trató de tirar de lógica y apostó por el conocido dramaturgo vallisoletano que da nombre al estadio de la entidad deportiva. «¡José Zorrilla!», contestó, con optimismo. Pero la respuesta no era la válida, a pesar de que cuadraba dentro del panel.

El crono, no obstante, seguía corriendo, para disgusto de Alexis, que se quedó en la orilla. La respuesta correcta era «Pepe Zorrillo». «Qué pena Alexis. Pero ha estado muy bien luchado...», trató de consolarle Silvia Abril, antes de «tirarle» por la trampilla de «¡Ahora caigo!».

Sin comerlo ni beberlo, así las cosas, Juanito se terminó llevando el montante que llevaba acumulado Alexis, que ascendía a 12.003 euros. El programa, así pues, no repartió los 100.000. «12.003 euros, así...», le aplaudió la presentadora. El aspirante no cabía en sí de gozo. «Pues mira, se me ha salido el corazón. ¡Qué alegría!», espetó, para poner el punto y final al concurso este miércoles.