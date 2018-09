Actualizado 14/09/2018 a las 02:59

Arturo Valls debería estar curado de espanto tras siete años al frente de «Ahora caigo». Los concursantes suelen ser una auténtica caja de sorpresas, y han sorprendido en muchas ocasiones al presentador. Sin embargo, una mezcla de nervios y concentración llevaron a la última participante a cometer un error que Valls no había visto en todos los años que lleva siendo el maestro de ceremonias del concurso.

La pregunta en cuestión decía: «¿Quién era el vicepresidente primero del Gobierno español cuando entró en circulación el euro en España?». Aparentemente, la pregunta puede resultar algo complicada, pero con las letras descubiertas que se mostraban en la respuesta, debía de contestar «Mariano Rajoy». Sin embargo, por algún motivo, la concursante se quedó enfrascada en averiguar el verdadero sentido del enunciado, eludiendo las letras que le podrían haber dado la respuesta.

La concursante se podría haber salvado si hubiera contestado «Mariano Rajoy» - ATRESMEDIA

Con el cronómetro en su contra, Valls empezó a gritar que pasara turno. «Tienes que pasar. ¡Tienes que pasar!», le decía, pero la concursante no reaccionaba. Tenía todavía tres comodines, por lo que se podía permitir lanzarle la pregunta a su contrincante. Sin embargo, el tiempo terminó y no reaccionó.

«¡Ah, no había cogido que tenía que pasar!», dijo la concursante, sabiendo que su estancia en el programa había llegado a su fin. «Es que llevamos mucho tiempo, siete años en concreto haciéndolo así», contestó en tono jocoso Arturo Valls.

«Por primera vez en la historia de... bueno, por primera vez no, ya nos ha pasado alguna vez, pero no con tres comodines. Te tienes que ir para abajo», dijo el presentador despidiéndose de la concursante que podía haber continuado en el programa de no haber sido por su exceso de concentración en el lugar equivocado.