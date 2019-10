Actualizado 11/10/2019 a las 20:51

Pocos espacios hay en la pequeña pantalla tan surrealistas como «¡Ahora caigo!». A lo largo de los años, y no sin trabajo de campo, el presentador Arturo Valls ha conseguido crear una atmósfera tan divertida como propia y disparatada en el formato que presenta en Antena 3. Un auténtico show que, entre Perri (el perro-cámara), Palmira (una integrante del público que siempre está y no deja de bailar), la gallina de peluche –y mascota del programa– y las interminables bromas y ocurrencias del televisivo nunca deja de retroalimentarse.

Este viernes, once nuevos concursantes llegaron a «¡Ahora caigo!» con las miras puestas en hacerse con el premio máximo del programa, que asciende a 100.000 euros. Ninguno lo logró, aunque la tarde dejó un buen número de momentos de lo más divertidos, así como varios chascarrillos «made in Valls».

En un momento de la tarde, Taíta, la concursante central –posición que no abandonó en toda la tarde– eligió batirse en duelo con Mery, una joven valenciana. Y antes de tirar a esta última por la trampilla, Valls no perdió ocasión de contar un chiste de lo más adecuado para la ocasión. «¿Qué te dice un pollo cuando le preguntas algo que no sabes? ¡Pollo que sé!», relató, antes de que la joven cayese eliminada de «¡Ahora caigo!».

Aunque el show de Valls no quedó ahí. Instantes después, Taíta, cantante de profesión, escogió medirse con Raúl, un joven catalán. Y mientras le estaba presentando, el televisivo elucubró un nuevo chiste. «Si Alaska nos cuenta intimidades de Mario Vaquerizo... ¿son secretos de sumario?», se preguntó, entre las risas y aplausos del público de «¡Ahora caigo!».

Taíta, por cierto, también se deshizo de Raúl, como de otros siete rivales durante toda la tarde. Una cantidad de contrincantes vencidos que le dio la oportunidad de plantarse con 10.750 euros en el casillero, cuando estaba a dos oponentes de llevarse los 100.000 euros de premio del programa. «¡Ahora, te regalo un comodín para que sigas jugando!», le dijo Valls. Taíta, no obstante, declinó su propuesta. «Nada, no lo quiero, que me ha costado mucho llegar hasta aquí», dijo, antes de marcharse de «¡Ahora caigo!» con sus más de 10.000 euros.