Agustín Bravo, último expulsado de 'Supervivientes 2021' El presentador abandona 'Playa Destierro', donde permanecen Lola y Palito

Play Televisión Actualizado: 25/05/2021 08:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fin de etapa para Agustín Bravo. El popular rostro televisivo abandonó anoche la que ha sido su última y más arriesgada etapa en el medio catódico. Tras pasar unos días en 'Playa Destierro' junto a Lola y Palito, Bravo fue expulsado por la audiencia para abandonar el concurso de forma definitiva. «Me alegro tanto por vosotras dos, de verdad, vais a llegar lejísimos», dijo Agustín Bravo a sus compañeras. «Me voy con pena pero esta aventura tiene siempre un final feliz, vuelvo con mi familia. Ojalá nos veamos muy pronto», aseguró.

También el concursante de 'Supervivientes' tuvo unas bonitas palabras para su mujer, que se ha encargado de defenderle en plató desde que comenzó su aventura: «Cariño, te amo. He sentido que os necesitaba más que nunca pero he aguantado también por las dos. Te amo vida mía, amo a Álex. Gracias por dar la cara en televisión que sé que aunque trabajes en el medio no te gusta. El amor lo puede todo».

Reencuentros en plató

La jornada del lunes en 'Supervivientes', que peleó por la audiencia contra 'Mask Singer', vivió el reencuentro en plató entre Marta López y Alexia Rivas, ambas protagonistas del denominado 'Caso Merlos'. En plató, las concursantes volvieron a mostrar la bandera blanca y, lejos de un enfrentamiento por sus diferencias sobre lo ocurrido con el periodista Alfonso Merlos, optaron por mantener una actitud cordial.

También se reencontraron Sandra Pica y Julen. Hay que recordar que Pica viajó a la isla para romper con Tom Brusse mientras en España se especulaba con su posible relación con el exconcursante de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Ambos confesaron su «atracción física» ante las cámaras de Mediaset, pero la joven se mostró ambigua ante el futuro de su relación con Brusse, por lo que habrá que esperar al regreso del concursante para conocer el devenir de este triángulo amoroso.