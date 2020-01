Adara Molinero y Hugo Sierra, un posible montaje que pende de un hilo

Actualizado 05/01/2020 a las 02:21

Este sábado, el programa «Sábado deluxe» ha vuelto a entrevistar a Hugo Sierra. De nuevo, sigue manteniendo que no tiene pensado volver con Adara, que su relación es cordial y que apenas hablan. Sin embargo, parece que se ha abierto una pequeña posibilidad en un reencuentro. Pronto, tal y como han señalado, tendrán que hablar de la custodia del menor que tienen ambos, y en dicha conversación saldrá a relucir todo lo que ha desencadenado la ruptura. Desde lo que pasaba la pareja antes de «GH VIP» y la relación que tuvo con Gianmarco, cuyo detonante fueron los besos que se profesaron.

Ante una pregunta, Sierra ha confirmado que todavía siente cosas hacia Adara. Y, a través del teléfono, Molinero ha dicho sentir todavía atracción hacia su expareja. Si se tiene en cuenta que no han hablado todavía, ¿hay posibilidad de reencuentro? Según Sierra, todo lo que ha tenido que ver desde el exterior es lo suficientemente grave como para no darle una nueva oportunidad a la relación. ¿Pero de verdad dejaría pasar esta ocasión?

De momento, «El tiempo del descuento» está al caer, ese programa en el que los exconcursantes de «GH VIP 7» se volverán a ver las caras en un nuevo encierro, ahora sabiendo todo lo que ha pasado fuera. Aunque no ha confirmado nada, Adara y Gianmarco serían dos concursantes claves dentro de este mini programa que arrancará muy pronto. Aunque Adara ha confirmado todavía no haber mantenido conversaciones con el espacio, no ha cerrado la puerta a participar. Si Gianmarco también entrara, podría confirmarse el distanciamiento entre ambos o podrían solucionar las causas pendientes y darse una nueva oportunidad.

Mientras, Hugo Sierra ya tiene la mente puesta en «Supervivientes 2020». Prácticamente ha confirmado él mismo su fichaje, así como la intención de permanecer en Honduras tres meses. Sus planes pasan por no mantener una conversación seria sobre la custodia hasta volver del programa y, ya asentados de nuevo, ver qué hacer y cómo organizarse con el menor. Es decir, hasta abril o mayo no se volverían a ver las caras, algo que podría favorecer, por un lado, que Adara se reencuentre con el italiano e inicie una nueva vida y, por otro, que las cosas se relajen y puedan darse una nueva oportunidad entre Sierra y la exmodelo.

De momento, parece que las inminentes prisas por aclarar la cuenta pendiente por el menor parecen indicar que Adara será concursante del programa. Por otro lado, la intención de Hugo de dejar correr el río más tiempo apunta a por una reconquista. Y Gianmarco sigue desaparecido desde que se marchó por Navidad. En este programa habló brevemente sobre la posibilidad de que todo se tratara de un montaje, y las pruebas que aportó Hugo se basan en su buena fe al actuar. Pero claro, si entre ambos continúa habiendo atracción, no sería de extrañar, a no ser que una tercera persona se interpusiera, que pudieran decidir darse una nueva oportunidad. Pero, ¿y si todo estaba pensado?

Según esta teoría, si entre Adara y Hugo todo estaba hablado, el comportamiento de la ganadora de «GH VIP» se entendería a la perfección desde el minuto uno. Nadie sabe lo que sucede en el interior del domicilio de la pareja, que han compartido durante bastante tiempo desde la salida de Adara de Guadalix de la Sierra. Según Sierra, él se ha marchado a dormir a casa de sus padres, que se encuentra en el mismo edificio, por lo que la prensa no ha podido ver si es cierto o no. Si finalmente se confirma este montaje, será después de «Supervivientes» cuando se descubra todo lo que había de verdad. De momento, ya han confirmado ambos sentir atracción por el otro, una declaración que podría provocar el principio del fin de este posible montaje. ¿Estaba todo planeado entre ambos para rentabilizar al máximo su paso por televisión? ¿Esperarán casi hasta verano para ponerle un fin a esta historia para seguir obteniendo rédito económico? ¿Qué nos podemos creer? Habrá que esperar para ver si estas sospechas finalmente se confirman.