Acusan a Telecinco de «buscar morbo» con su entrevista al padre de Julen

Actualizado 22/04/2019 a las 09:55

La muerte del pequeño Julen, el menor que cayó accidentalmente a un pozo en una finca de Totalán, Málaga, tuvo una repercusión mediática sin precedentes que llevó a parte de la sociedad a reflexionar sobre los límites del periodismo y la delgada línea que separa a la información del morbo. El Consejo Audiovisual de Andalucía, de hecho, analizó la cobertura del caso tras las críticas de varios espectadores con el fin de comprobar si programas como «Espejo Público» o «El Programa de Ana Rosa» habían vulnerado derechos fundamentales de los familiares del menor fallecido.

Este fin de semana, los espectadores recordaron el revuelo generado tras la desgracia en Totalán cuando el programa «Viva la vida», que conduce Emma García en Telecinco, entrevistó en directo al padre del menor. Durante la conexión con el canal de Mediaset, el progenitor se mostró tremendamente afectado y, de hecho, mostró dificultades para responder a algunas de las preguntas al verse sobrepasado por la situación. «Estáis viviendo momentos complicados, no ha sido una semana fácil», afirmó García al comienzo de la entrevista. «Como las que nos quedan el resto de nuestras vidas», contestó afectado el padre de Julen.

«Entiendo que estés especialmente emocionado», dijo la presentadora antes de dar paso a un vídeo en el que se recordaba el caso Julen y que el progenitor tuvo que escuchar íntegro. «También lo estáis pasando mal por poco apoyo de personas cercanas a vosotros, ¿verdad?», preguntó García. «Es un tema en el que no quiero entrar», se apresuró el padre del menor. La periodista, sin embargo, continuó con su argumento e incidió en la relación actual de los padres de Julen con David, dueño de la finca en que murió el niño. «Prefiero no entrar a valorar», incidió José. «Entiendo que no tenéis relación», afirmó entonces la periodista.

Durante la conexión, los espectadores se preguntaron si era necesario que el medio de comunicación emitiera una conversación con la que el padre de Julen no se sentía cómodo.

Es necesario preguntas al padre tales como: "¿Como estás y que tenga que escuchar mientras se le entrevista todo eso?#VivaLaVida186pic.twitter.com/r1aNMMELSp — JAVIER IRLES (@JAVIERIRLES) 20 de abril de 2019

No cabe en mi mente cómo le ponen ese vídeo a un padre sobre la muerte de su hijo, y tampoco cómo el padre ha cedido a estar ahí y verlo.#VivaLaVida186 — El David❗ (@eldavidwhat) 20 de abril de 2019

Noto muy poco tacto en el tono hacia el padre de Julen, al igual que con los videos que entremeten, sabiendo que está escuchándolos y debe doler mucho.

No hay más que verle dos segundos para imaginar lo débiles que están.

#vivalavida186 — ⤵ (@jolspegar) 20 de abril de 2019

No es la primera vez que «Viva la Vida» recibe las críticas de los espectadores por su cobertura del suceso. Ya hace unas semanas Emma García entrevistó a la abuela materna del pequeño y el programa fue acusado de «explotar» la muerte del niño y el dolor de la familia para generar audiencia. «Esta entrevista no tiene razón de ser. Detestable y morbosa actitud la de Telecinco. Una vez más», dijo uno de los televidentes.