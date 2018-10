Acusan a TVE de dar voz al «proetarra» Fermín Muguruza

Actualizado 10/10/2018 a las 11:50

Televisión Española entrevistó anoche, en el espacio «La hora cultural» que el Canal 24 horas emite de lunes a jueves a las 00.00 horas, al cantante vasco Fermín Muguruza. El músico es conocido por ser el exvocalista del grupo Kortatu y por la irreverencia de su música, pero también por su vinculación con la izquierda radical vasca y su activismo por la liberación de presos etarras. En 1999, de hecho, Muguruza fue candidato independiente en las listas de Euskal Herritarrok en las elecciones al Parlamento Europeo.

La entrevista del ente público a Fermín Muguruza, que acudió al espacio cultural para presentar el filme de animación «Black is Beltza», ha sido ampliamente criticada desde varios sectores, que han acusado a Televisión Española de dar voz al «abertzale». Así lo afirma, de hecho, el Partido Popular en unas declaraciones a las que ha tenido acceso este diario y en las que la formación política se queja del espacio dedicado a Muguruza: «Anoche entrevistaron en TVE al proetarra Fermin Muguruza, firme defensor de ETA y apoyo de terroristas, incluso denunciado por la AVT tres veces por apología del terrorismo en las letras de sus canciones». Desde el Partido Popular afirman, además, que la entrevista en TVE «es parte del precio de Sánchez a los votos de Bildu».

La figura de Muguruza no ha estado nunca exenta de polémica. En 2003, el músico vasco ofreció una gira junto al barcelonés Manu Chao que fue criticada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y que terminó con la suspensión de los conciertos previstos en Málaga y Murcia. Al respecto, el cantante vasco aseguró sentirse víctima de una «persecución ideolólogica». No fue la única ocasión en que el cantante fue criticado fuera del País Vasco.

En 2016, Muguruza volvió a primera línea informativa por una petición en Change.org que solicitaba la cancelación de un concierto del cantante en Getafe. En aquella ocasión, el vocalista de Kortatu tenía previsto actuar junto al polémico grupo «Los Chikos del Maíz», criticado por las hirientes letras de sus canciones: «ATV nos la suda. Marionetas. ¿Dónde estaba Irene Villa cuando el PP negociaba con ETA?», dicen algunas canciones de la banda.

En Twitter, las reacciones de los espectadores de «La hora cultural» mezclaban la sorpresa por ver al vasco en Televisión Española con el estupor por la decisión de la cadena que dirige Rosa María Mateo de dar cabida al radical. Parte de la audiencia, de hecho, mostró su incredulidad por lo ocurrido: «Muguruza en TVE. Es la primera vez y seguramente la última», lamenta un espectador en Twitter:

Yo vi a Fermín Muguruza en la TVE — Josu G. Urkijo (@Josugaz) 9 de octubre de 2018

La TVE ya no se corta y emite una entrevista con el abiertamente proetarra y racista anti-español Fermín Muguruza — Gudari Español (@naskagarriak) 9 de octubre de 2018

Fermin Muguruza promocionando Black is Beltza en La hora cultural en el canal 24h de Tve y el presentador elogiando su lucha con el euskera. Fermín está alucinando como imagino muchos que lo estamos viendo — Charlie Sid (@sid_charlie) 9 de octubre de 2018

«Muchos se estarán llevando las manos a la cabeza»

Al comienzo de la entrevista en «La hora cultural», Muguruza fue interpelado por los motivos que llevaron al rock vasco a no «tener el eco mediático merecido» en los años 80. Al respecto, el músico afirmó que «no me gusta caer en el victimismo, pero está claro que nosotros no contábamos la versión oficial de los hechos. El discurso durante la transición, en los años 80, se dedicaba a mostrar una serie de cosas y nosotros no queríamos entrar en ese perfil. Decidimos hacer nuestro propio camino», explicó.

Muguruza, además, se mostró del todo sorprendido por estar siendo entrevistado en la cadena pública. «Es la primera vez que estoy en TVE», aseguró, al tiempo que el presentador de «La hora cultural», Antonio Gárate, no dudó en responder que «esto es la televisión pública. Muchos espectadores se estarán llevando las manos a la cabeza, pero aquí estamos para admitir voces y puntos de vista plurales. Estamos ante un hombre que tiene muy articulado su discurso y no hay nada que me enamore más que un hombre que habla con libertad, aunque ideológicamente disto mucho de ti», aclaró Gárate.