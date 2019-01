Actualizado 30/01/2019 a las 23:31

Telecinco emitió este miércoles un resumen de lo sucedido las últimas horas en «Gran Hermano Dúo», el nuevo reality show de Mediaset. En el programa, presentado por Jordi González, los concursantes y colaboradores analizan las últimas noticias de Guadalix y prepararon motores de cara a la gala del jueves. Los nominados de la semana eran Ylenia, Raquel, Candela y María Jesus, pero las dos primeras ya han sido salvadas por el público.

Las otras dos, María Jesús y Candela, disfrutaron de una cena especial en la casa, y para una de las dos sería la última en Guadalix. El Súper les anunció que esa noche «tendría una cita», y ambas recibieron sus palabras muy emocionadas. Candela había entrado en «GH DUO» junto a Antonio Tejado, pero pelea tras pelea han acabado por romper su relación. «Candela ha decidido no dirigirme la palabra», contó Antonio en el confesionario, «he llorado más aquí dentro que en los últimos cinco años».

Pese a sus desencuentros, el programa decidió sentarlos a cenar juntos, algo que a Candela no le hizo mucha gracia. Ya los primeros compases de la cena fueron un tanto tensos, aunque pronto se relajaron y tuvieron una charla agradable.

Más jugo dio de sí la cena entre Julio Ruz y María Jesús, que en los últimos días se han acercado tras pasarse las primeras semanas sin parar de discutir. «Hemos compartido muchas cosas juntos como para arruinarlo todo por momentos desagradables», dijo él, «para mí es importante que ella esté aquí». Estos días la expareja ha reído mucho junta y han recordado los momentos felices que vivieorn durante su relación.

«Sigo pensando que ella tiene miedo de mostrar sus verdaderos sentimientos e intenta hacerse la fuerte», la criticó Julio en el confesionario. Como no podía ser de otro modo. Sofía Suescun tenía una opinión al respecto y pensaba que «ella está usando la situación para quedarse». Carolina Sobe compartía su punto de vista: «Te digo yo que cuando estén fuera no van a estar juntos». Sea o no estrategia, Julio y María Jesús escenificaron una cena tierna y muy emotiva. El jueves veremos si a María Jesús le sirve de algo y se queda en Guadalix.