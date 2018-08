El acoso a Lorena Baeza en el transporte público

Actualizado 17/08/2018 a las 10:44

La periodista de La Sexta, Lorena Baeza, ha sido acosada en el transporte público. Esto es lo que ella misma ha querido denunciar de manera pública a través de las redes sociales. El pasado 15 de agosto la colaboradora de «Al rojo vivo» estaba en el metro luciendo una «falda corta» cuando, sin previo aviso, otro usuario del suburbano le ha intentado fotografiar por debajo del corte de la misma, con la intención de obtener una imagen de aquello que la prenda ocultaba.

Al chico que iba a mi lado en el metro ha debido de llamarle mucho la atención mi falda corta. Se le ha ocurrido plantarme el móvil al lado para hacer fotos. Das mucho asco y pena. #machismo#entératemachista — Lorena Baeza (@Lore_Baeza) 15 de agosto de 2018

Ella misma ha ofrecido unas declaraciones al Huffington Post explicando lo sucedido. «Me senté en uno de los asientos libres y al lado se colocó el chico». Fue entonces cuando, según Lorena Baeza, el joven «puso el móvil en horizontal y apuntó hacia mí a la altura de las piernas». Ella le recriminó su actitud, que tilda de «machista», pero la reacción de este pilló aun más por sorpresa a la habitual del programa de Antonio García Ferreras.

«Cuando me di cuenta, se lo recriminé y se rió. A los pocos segundos se fue hacia la barra del Metro que estaba al lado, se colocó al lado de otra chica y empezó a hablarle», asegura la periodista. «Recuerdo que se reía mucho a pesar de lo intolerable de su actitud machista», dice, que reconoce que se marchó del vagón entre risas.

Este no ha sido el primer problema que ha tenido Lorena Baeza en el transporte público. «En el metro, hace años, me pasó con otro chico yendo a trabajar un fin de semana por la mañana. Directamente, me tocó el culo y se fue», asegura, recordando que este tipo de actitudes están a la orden del día.

Ella misma hizo pública la noticia al publicarlo en las redes sociales. En poco tiempo, ha acumulado numerosas reacciones, la mayoría de ellas en forma de comentarios de apoyo. Sin embargo, una minoría de sus seguidores le han recriminado su actitud al no haber interpuesto una denuncia, no haber llamado al personal de seguridad e, incluso, se asegura de que no ha sido una actitud machista.

Eso no es machismo. Parece mentira que seas periodista y no sepas eso. Eso es fotografiar sin permiso lo que le llamó la atención porque lo hiciste posible. Vosotros de la presa os permitís lo mismo y encima lo publicáis. pic.twitter.com/hfoZgAeA5B — Pedro (@PeterTheTool) 16 de agosto de 2018

Si es verdad supuestamente,porque no le has echado una foto y “denunciarlo” esto huele a una mentira como un templo.

Para denunciar si que eran las palabras de la reportera del mundial de mediaset,y no lo vi día tras día en la tv.

Así que a llorar al parque.✋🏻 — MCF88 (@MLGcasuals88) 16 de agosto de 2018