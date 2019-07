«7 días sin ellas», el experimento de TVE que deja a los hombres en casa

Actualizado 29/07/2019 a las 02:00

Vaciar un pequeño pueblo de mujeres para examinar cómo se reparten las tareas a nivel familiar y comunitario. Este es el «experimento sociológico» que pondrá en marcha esta noche La1 (22.40) en «7 días sin ellas», adaptación del formato británico «The week the women went» que se estrenó en Reino Unido en 2005. «Nos parecía una temática adaptable, porque habla de alguna forma de la igualdad de género, que ahora está muy presente en los discursos públicos y los tribunales», explica Alberto Carullo, consejero delegado de Big Bang Media, productora del programa.

Aunque Rosa María Mateo, administradora única de RTVE, renegase de los «programas tipo reality», «7 días sin ellas» sigue durante una semana completa cómo se desenvuelven por separado los hombres que se quedan en la localidad segoviana de Bernuy de Porreros (con casi 800 habitantes) a cargo de todas las labores cotidianas y las mujeres que parten de vacaciones a Vera (Almería). Hasta 40 mujeres se dan a la fuga, aunque los protagonistas del espacio son ocho familias.

El casting, de hecho, ha sido una de las tareas más complejas de «7 días sin ellas». «Necesitábamos núcleos que quisieran participar todos a la vez, y también que todo el pueblo estuviese a favor. Para encontrar un consenso amplio -aquí contamos incluso con la participación de la alcaldesa y la dueña del bar del pueblo-, hemos tenido que hacer un importante trabajo de campo», admite Carullo. «Tardamos unos cuatro meses en dar con el pueblo. Contactamos con centenares de localidades, y visitamos presencialmente unas 200. Los pueblos pequeños tienden a despoblarse, quedarse sin jóvenes, y queríamos tener rango amplio de familias», añade. Para no perder la «espontaneidad y naturalidad» de las reacciones de los participantes, las cámaras estuvieron una semana antes acompañando a las familias del pueblo.

Para grabar los seis episodios de «7 días sin ellas», explica el directivo de Big Bang Media, contaron también con una experta socióloga que les ayudó a entender y contextualizar las reacciones de los participantes. Estas explicaciones, sin embargo, no aparecen en pantalla. ¿Somos más o menos machistas de lo que pensamos? «No queremos sacar máximas, porque lo positivo de la experiencia es que cada uno hace su propia reflexión sobre la distribución de roles. Las conclusiones siempre se sacan en positivo. Hay margen de mejora, a veces unos no hacen las cosas porque no les deja el otro. A veces las mujeres tienen reticencias a la hora de delegar las tareas y a los hombres les cuesta asumirlas. Lo importante es que sirva a todos para hacer un balance», insiste el directivo.

¿Y con hombres?

Puestos a experimentar, ¿se hubieran atrevido a hacerlo al revés? «El formato original es así, lo cual no quiere decir que en un futuro no nos planteemos hacerlo a la inversa. La distribución de los roles es cosa de dos. La intención no es cargar las tintas para ver si los hombres son capaces o no de sobrevivir, sino ver si todos colaboran y qué pasa cuando el 50 por ciento del hogar no está presente», zanja Carullo.