Actualizado 21/10/2019 a las 13:52

Es la favorita de la presente edición de GH VIP, donde ha conseguido dividir a la casa de Guadalix en dos grupos, sacar de quicio a Antonio David y Mila Ximénez y salvarse de la nominación en repetidas ocasiones. En su regreso a Gran Hermano, Adara incluso se ha reconciliado con expareja, Pol Badía, y ha encontrado en el Maestro Joao a uno de sus grandes apoyos.

Madre y pareja comprometida de Hugo, ganador de Gran Hermano, parece sin embargo que Adara Molinero no siempre es la persona digna y amable que vemos en GH VIP. Por lo menos así se desprende de un reportaje de «Viva la vida», que ha hablado con su entorno más cercano para conocer mejor a la favorita del reality de Telecinco.

Con el programa de Mediaset habló una antigua empleada de la televisiva, que no dudó en afirmar que como jefa era «dura» y que trabajar con ella era «un poco malo». No solo por su actitud, sino porque a veces ni siquiera les pagaba a sus empleados. «Nos hacía trabajar los festivos sin pagarlos», aseguró su exempleada.

«Yo era la encargada y todo iba muy bien, éramos tres, bueno, de las tres ya no hay ninguna, te lo digo. Una de las compañeras se encontraba mal, la mandé a la farmacia y me echó por mandarla a la farmacia porque tenía prohibido salir a la calle. Vamos, no podíamos salir ni al portal. Ella pone sus normas, sus leyes. Ella es rara, te lo digo así de claro», explicó la mujer al programa presentado por Emma García, donde llegó a decir que la concursante de GH VIP, que se ganó a los fans del reality por su naturalidad, las «grababa y vigilaba desde su casa»: «Yo entiendo que esa cámara es de seguridad por si pasa algo pero no es para estar vigilándonos y más cuando nosotras no hemos firmado nada para que nos grabe».

Aunque el reportaje de investigación sobre el pasado de Adara no ha gustado a sus fans de GH VIP, no todos los testimonios son negativos. Varios vecinos han admitido ver a la concursante del reality más centrada desde que es madre y sus amigas han intentado justificar sus gritos, que ven como los típicos de una hija a una madre.

Esta, por su parte, reconoció asistir con preocupación al paso de su hija por GH VIP. Si bien asegura que su hija ha reconducido la situación, reconoce que Adara es «una persona dura cuando discutes con ella».

Más allá de las palabras de su antigua empleada, con lo que peor parada ha salido Adara Molinero es con la relación con su hermano, inexistente en este momento. Al contrario que su madre, amigas y vecinos, Aitor no ha querido hablar para «Viva la vida» ya que considera que hacerlo «empeoraría las cosas entre ellos».