«GH VIP 6»: ¿la edición de los montajes?

Actualizado 03/10/2018 a las 11:47

Durante las distintas ediciones de «Gran Hermano» siempre han surgido rumores de si se trataban o no de montajes, pero nunca han sido tan claras como las que estamos viendo ahora en la casa. Todos están bajo sospecha. Suso, nada más entrar a la casa, mostró su preocupación por «generar contenido». «He ido al Súper a decirle que me rindo, que no voy a forzar contenido», reflexionó el extronista. Todo esto mientras Aramis Fuster se victimiza por sus vértigos o Miriam Saavedra y Mónica Hoyos hacen por no verse.

Sin embargo, los más sospechosos de haber pactado un montajeson Isa Pantoja y Omar Montes, con la colaboración estelar de Techi. La pareja no solo rompió escandalosamente delante de toda España justo antes de que ella abandonara la casa y él entrara; Omar también protagonizó una escena subidita de todo escasas horas después con la que había sido la mejor amiga de Chabelita dentro de la casa: Techi.

Como os podéis imaginar, este hecho ha causado un aluvión de críticas dentro y fuera de la casa. Makoke –a quien también han acusado de montaje por su separación previa con Kiko Matamoros– no dudó en comentar con Suso los cotilleos que le habían llegado antes de entrar a la casa de Gualadix de la Sierra. «Ahora que ha pasado esto, lo cuento. Me han contado que Isa llamó a Tamara, la ex de Kiko Rivera, para hacer un montaje con Omar mientras ella estuviera aquí», aseguró.

Por si Isa, Omar y Techi no tuvieran suficiente, se les incorporó Asraf Beno, quien llegó a confesarle al que fuese novio de Chabelita sus verdaderas intenciones: «dar que hablar». De hecho, parece que sus compañeros de casa le ven «sin rumbo». «Ahora que no está Isa no sabes qué hacer. Vas a tener que buscar otra cosa porque no te la voy a dar», le gritó Mónica Hoyos.

Conductas inapropiadas

Hace casi ocho años, concretamente el 4 de novimebre de 2010, la organización de «Gran Hermano 12» tomó una decisión sin precedentes en la historia del reality: Flor y «El Feroz» son expulsados del concurso «por atentar contra la esencia del programa» y «desvirtuar por completo el espíritu y los principios básicos de "Gran Hermano"», tal y como recoge Telecinco.

Ambos concursantes contaban con un plan para intentar dar que hablar en los programas de televisión para conseguir más platós y más bolos; sin embargo, con la decisión del programa se terminó. Julio y Flor trataron de jsutificar su actitud pero su esfuerzo no pudo evitar su expulsión directa.

«Julio y Flor van a ser expulsados del programa. Así lo han decidido los responsables de Telecinco y de Zeppeling Tv. Este es el manual de la casa que todos los concursantes conocen cuando entran a 'Gran Hermano' y que todos los habitantes leen cuando entran en el concurso. Si no cumplen las reglas podremos pedirles que abandonen la casa. Lógicamente, lo que hemos hecho es lo que dice el reglamento», anunció el programa. Sin embargo, parece que el equipo del reality show se ha olvidado de este manual en «GH VIP 6».